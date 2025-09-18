S. Skvernelis prakalbo apie šiandien laukiamą didžiausią intrigą

Kvietimo susitikti ir šnektelėti jis taip pat negavo ir iš socialdemokratų vadovybės.
Visgi ketvirtadienį Seime S.Skvernelis nestokojo jam būdingos ironijos, prisiminęs ir prezidento Gitano Nausėdos vyriausiojo patarėjo Frederiko Jansono žodžius apie socialdemokratų koalicijos partnerius „teroristus“.
„Džiaugiuosi, kad turiu galimybę iš šono stebėti, o ne būti ten, viduje. Tai atrodo labai keistai, bet šiandien turbūt didžiausia intriga bus, ar teroristus priims prezidentas, ar ne.
Jeigu ką, tai pasiruošę paskambinti antiteroristinių operacijų rinktinei „Aras“, kad į Prezidentūrą eina teroristas“, – šmaikštavo S.Skvernelis.
„Mes ne Titanike“, – paklaustas, ar ir pats ketina artimiausiu metu susitikti su G.Nausėda, atsakė demokratų lyderis.
S.Skvernelis taip pat tikino negavęs signalų, kad demokratai galėtų gelbėti klibančią koaliciją, nors partijos būstinėje trečiadienį priėmė paskirtąją premjerę I.Ruginienę išgerti kavos.
„Mes turėtume daug procedūrų praeiti savo partinėse struktūrose, kad galėtume šituos signalus įvertinti. Kol kas tokių signalų nėra, tai mes struktūrą perorientavome dirbti opozicijoje.
Mes esame solidi politinė partija. (...) Aš sakau šiandien ne labai aiškiai, kadangi matau, kad tas laivas, kuris plauks kažkur, yra lipdomas. Jeigu laivas jau nebeplauks, tada ir būtų galima kalbėti“, – aiškino demokratų lyderis.
Paklaustas, ar tokio susitikimo su I.Ruginiene priežastis negalėtų būti iš socialdemokratų pusės padaryti spaudimą įsiaudrinusiam R.Žemaitaičiui, S.Skvernelis vylėsi, kad ne.
„Tikrai nenorėčiau tuo tikėti. Mes tikrai turėjome nuoširdų ir gerą pokalbį su premjere, ir jeigu tai būtų panaudojama kaip spaudimo priemonė, būčiau tikrai labai nusivylęs. Bet tikrai ne.
Premjerė dar nėra taip ilgai politikoje, kad galėtų būti iki tokio laipsnio sugedusi“, – svarstė S.Skvernelis.
Apskritai pokalbis su ministre pirmininke, anot demokratų vedlio, buvo „apie gyvenimą“.
„Aš manau, kad premjerė pradeda suvokti, kad ji yra premjerė ir kad jos žodis čia yra esminis, o ne kažkieno, kas ten sėdi kažkur kitur. (...) Tai, manau, premjerės žodis paskutinis, kokia koalicija turi būti ir kokią kryptį Vyriausybė pasirinks“, – kalbėjo S.Skvernelis.
Taip pat žurnalistams pasiteiravus, ar sulaukė kvietimo artimiausiu metu susitikti ir iš socialdemokratų lyderio Mindaugo Sinkevičiaus, S.Skvernelis purtė galvą.
Demokratų lyderis kartojo, kad jeigu atsirastų problema ir trūktų balsų mažumos Vyriausybės startui, ir premjerė pati tos paramos paprašytų, demokratai tikrai būtų nusiteikę padėti.
„Tik ta programa, kuri dabar yra pateikta, ji turėtų būti koreguojama“, – patikslino S.Skvernelis.
Saulius SkvernelisInga Ruginienėkoalicija
