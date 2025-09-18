VSAT: per parą šalies pasieniečiai apgręžė 17 neteisėtų migrantų

Tuo metu Latvijos pasienio tarnyba trečiadienį fiksavo 15 tokių asmenų, o Lenkijos pareigūnai pranešė antradienį apgręžę 89 neteisėtus užsieniečius.
Pernai VSAT pareigūnai neleistinose vietose į Lietuvą iš Baltarusijos neleido įsibrauti 1002 asmenims, šiemet – 1 253.
Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios į šalį neįleista 24 tūkst. neteisėtų migrantų.
Migrantai į rytines Europos Sąjungos šalis ėmė plūsti 2021 m., Vakarai dėl to apkaltino Minsko režimą.
pasieniečiaiValstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT)nelegalūs migrantai
