„Socdemai“ sulaukė R. Žemaitaičio atsakymo, sušaukė skubų valdybos posėdį

Paskirtoji premjerė Inga Ruginienė „aušriečių“ lyderiui Remigijui Žemaitaičiui penktadienį teigė davusi galutinį pasiūlymą. Kokį – neįvardijo, tačiau, Lrytas žiniomis, tas pasiūlymas – Energetikos ir Kultūros ministerijų mainai.
„Tai buvo derybinis momentas. Jie gavo užduotį ir labai noriu, kad labai rimtai apsvarstytų savo frakcijoje, pradėtų galvoti valstybiškai ir daryti kompromisus“, – sakė I.Ruginienė, liepusi apsispręsti dar tą pačią dieną.
„Nemuno aušrai“ vis nerandant tinkamo kandidato į energetikos ministrus ir prezidentui Gitanui Nausėdai apskritai nenorint, kad ši ministerija priklausytų minėtai partijai, ją pasiimtų socialdemokratai. Mainais šie pasiūlė tik Kultūros ministeriją.
R.Žemaitaičiui toks pasiūlymas visai nepatiko. Jis norėtų vertingesnių ministerijų, tokių, kaip Susisiekimo, Vidaus reikalų ar Sveikatos apsaugos. „Socdemai“ jų atiduoti neketina.
Penktadienį ryte Seimo pirmininko Juozo Oleko kabinete susibūrę valdančiųjų lyderiai apsikeitė nuomonėmis ir „Nemuno aušra“ išskubėjo pasitarti, ar priimti socialdemokratų siūlymą, ar ne.
Po kelių valandų perdavė savo verdiktą – mainytis sutinka, bet turi ir savų pageidavimų bei pasiūlymų variantų.
R.Puchovičius: pateikėme visus galimus variantus
„Nemuno aušros“ atstovas Robertas Puchovičius sako, kad jo atstovaujama partija atsakė į penktadienį socialdemokratų patektą pasiūlymą dėl Ministrų kabineto formavimo. Pasak jo, koalicijos partneriams pateikti keli galimi scenarijai, todėl dabar bus laukiama jų atsakymo.
„Socialdemokratams pateikėme savo nuomonę, tai dabar laukiame (atsako) iš socialdemokratų“, – naujienų agentūrai ELTA teigė R.Puchovičius.
Paklaustas, ar tarp pateiktų variantų yra ir ministerijų mainai, „aušrietis“ neatsakė: „Mes pateikėme visus galimus variantus, tai norime sulaukti partnerių atsakymo, kurį variantą jie renkasi, kad galėtume užbaigti tas derybas.“
Pats R.Žemaitaitis patvirtino, kad socialdemokratams pateikti keturi variantai. Ir kartu pareiškė pats galintis tapti kultūros ministru.
„Aš tikrai su mielu noru perimsiu šitas pareigas, ačiū už pasitikėjimą ir manau, kad R.Žemaitaitis bus idealiausias kultūros ministras“, – naujienų agentūrai BNS sakė politikas, pripažinęs, kad juokauja.
Naujienų agentūrai BNS atkreipus dėmesį, kad I.Ruginienė sakė, jog socialdemokratų pasiūlymas – galutinis, R.Žemaitaitis supyko: „Koks galutinis? Tai tada labanakt su tuo galutiniu.“
R.Žemaitaičiui jau pavyko išsikovoti sąlygą, kad galėtų teikti partinius ministrus. G.Nausėda dėl to jau nusileido.
