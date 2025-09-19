„TikTok“ pašalino L. Ragelskio valdytą socialinių paskyrų tinklą

Kaip pranešė LRTK, tai yra vienas iš svarbių pastarojo meto sprendimų, užkertančių kelią sistemingai karo propagandai, dezinformacijai ir neapykantos kalbai Lietuvos informacinėje erdvėje.
Anot komisijos, L. Ragelskis buvo sukūręs ir aktyviai naudojo paskyrų tinklą, kuriame platino karo propagandą ir dezinformaciją apie JAV, NATO ir Ukrainą, melą apie Lietuvos energetinę priklausomybę nuo Rusijos, taip pat – pasakojimus, neigiančius Lietuvos suverenitetą, ragino naikinti JAV ir jos sąjungininkus.
„Todėl LRTK reikalavo ne pavienių veiksmų, o uždaryti visą jo paskyrų tinklą. Tik po nuoseklių pakartotinių kreipimųsi „TikTok“ pripažino tokio turinio žalą ir paskyras užblokavo“, – nurodo LRTK.
Komisija akcentuoja, kad L. Ragelskis minimas Valstybės saugumo departamento (VSD) grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimuose kaip vienas pagrindinių prorusiškos propagandos platintojų Lietuvoje.
„Jo veikla siejama su Baltarusijos KGB, o baltarusių bendruomenė yra liudijusi, kad dėl jo veiksmų Baltarusijoje žmonės patiria persekiojimą“, – teigia LRTK.
Tai pat, kaip nurodo komisija, šiuo metu L. Ragelskio atžvilgiu teisme nagrinėjama baudžiamoji byla, kurioje vyras kaltinamas dėl neapykantos kurstymo, antisemitinių pasisakymų ir viešosios pagarbos vietų išniekinimo.
„Jo viešai vartoti žeminantys posakiai („lavonų ėdikai“, „apipjaustyti košeriniai litvakai“) rodo kryptingą veiklą prieš bendruomenes, nors pats kaltinamasis tai vadina „satyra“, – teigia LRTK.
Prieš kelias savaites LRTK taip pat sustabdė žalingos informacijos sklaidą „TikTok“, kai buvo užblokuotos trys „СОБР“ paskyros, kuriose skleista atvira karo propaganda, neapykanta Ukrainai ir grasinimai Lietuvos visuomenės veikėjams.