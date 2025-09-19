Į KT teisėjus siūlomi Šinkūnas, Sabatauskas, A. Driukas

J. Sabatausko kandidatūrą į KT teisėjus teikia Seimo pirmininkas, socialdemokratas Juozas Olekas, o H. Šinkūną – prezidentas Gitanas Nausėda.
LAT Civilinių bylų skyriaus pirmininko A. Driuko kandidatūrą teikia minėto teismo pirmininkė Danguolė Bublienė. Šią žinią Eltai patvirtino LAT atstovė Ieva Mastenica.
J. Sabatauskas yra ilgametis Lietuvos socialdemokratų partijos narys, į Seimą renkamas nuo 2000 m.
Į KT teisėjus siūlomas H. Šinkūnas yra Vilniaus universiteto profesorius, dirbęs prezidento Valdo Adamkaus patarėju teisės klausimais.
LAT teisėjas A. Driukas yra dirbęs advokatu, Druskininkų apylinkės teismo teisėju, Lietuvos apeliaciniame teisme. Jis yra Vilniaus universiteto teisės fakulteto Privatinės teisės katedros partnerystės profesorius.
ELTA primena, kad KT sudaro 9 teisėjai, skiriami devyneriems metams ir tik vienai kadencijai.
Kas trejus metus Seimas paskiria tris KT teisėjus. Kandidatūras į KT teikia prezidentas, Seimo vadovas ir Aukščiausiojo Teismo pirmininkas.
