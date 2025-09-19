K. Budrys susitikime su prezidentu V. Zelenskiu: matome Ukrainą kaip sudėtinę ir ypač svarbią Europos oro gynybos grandį

Susitikime aptarta Ukrainos narystė Europos Sąjungoje, Lietuvos parama Ukrainai, bendros pastangos siekiant taikos, spaudimo Rusijai didinimas, saugumo garantijos Ukrainai.
Taip pat apsikeista saugumo situacijos vertinimais po prieš savaitę įvykusio Rusijos dronų įsiveržimo į Lenkijos oro erdvę.
Lietuvos diplomatijos vadovas pabrėžė, jog daugiau kaip trejus metus kovojančios Ukrainos sukaupta patirtis antidroninių pajėgumų srityje yra neįkainojama.
„Atremdama nuolatines masines atakas Ukraina pasiekė didžiulę technologinę pažangą. Matome jūsų valstybę kaip neatsiejamą Europos saugumo dalį, todėl bendros oro gynybos sistemos, kurioje sėkmingai integruotume Ukrainos antidroninės kovos modelį, patirtį ir karo lauke jau sėkmingai ištestuotas priemones, kūrimas būtų tikslingas žingsnis“, – sakė ministras.
Susitikime taip pat kalbėta apie būtinybę spartinti Ukrainos integracijos į ES procesą.
Ministras pabrėžė, jog šiuo metu kritiškai svarbu atidaryti pirmąjį derybinių skyrių rinkinį, o iki šių metų pabaigos – ir likusius derybinius skyrius. Pasak K. Budrio, 2030 m. privalo išlikti kertine Ukrainos narystės ES data.
Kęstutis BudrysUkrainaVolodymyras Zelenskis
