Ji vienintelė po pokalbio Prezidentūroje neteikė jokių komentarų, išvyko tiesiai į socialdemokratų valdybos posėdį. Pastaruoju metu paskirtoji premjerė itin nepatenkinta Remigijaus Žemaitaičio elgesiu, tad lieka neaišku, kiek iš tiesų ją įkvėpė sprendimas toliau bandyti siekti kompromiso tuo pačiu sąstatu.
Lrytas šaltiniai socialdemokratų partijoje teigia, kad už uždarų durų pas šalies vadovą dėlioti keli išėjimo iš politinės krizės scenarijai. Vienu atveju kompromisus turėtų daryti G.Nausėda ir „Nemuno aušra“, kitu – „socdemai“ ar net valstiečiai.
Buvo aptartas variantas, kad G.Nausėda galėtų nusileisti ir į Aplinkos ministeriją skirti „Nemuno aušros“ narį, jei Energetikos ministerijoje liktų Žygimantas Vaičiūnas. Tokiu atveju nusileistų ir viena, ir kita pusė. Esą prezidentas jau kurį laiką siunčia signalus, kad tokį susitarimą būtų įmanoma pasiekti.
Kita išeitis – keistis ministerijomis. Kad toks variantas buvo ant stalo, neslėpė ir patys partijų lyderiai.
Šaltinių teigimu, tariamasi, kad Energetikos ministeriją tuomet galėtų pasiimti patys socialdemokratai, o „aušriečiams“ tektų atiduoti vieną iš savų.
Tiesa, Seimo pirmininkas Juozas Olekas ketvirtadienio vakarą užsiminė, kad jei Energetikos ministerija atitektų socialdemokratams, Ž.Vaičiūnas nebūtinai joje ir liktų – jie esą patys turėtų, kam atiduoti šį portfelį.
„Manau, kad mes svarstysime ir turėsime ir savo kandidatą – socialdemokratų tarpe yra žmonių, kurie tą postą galėtų užimti, bet kol kas dar tie klausimai visi atviri, reikia šiek tiek laiko – jo nėra daug, bet mes pasitarsime, kokiose pozicijose kokie žmonės būtų profesionaliausi“, – LRT televizijai sakė J.Olekas.
„Socdemai“, švelniai tariant, nėra patenkinti tokiais mainais. Jie labiau norėtų, kad mainytųsi „aušriečiai“ ir valstiečiai, tačiau pastarieji nesupranta, prie ko čia jie – viskas jau susitarta, ministrai paskirti, komandos formuojamos, tad jei kažkas ir nori keistis, esą tegul keičiasi tie, kurie ir susipyko.
Valstiečiai neoficialiai tvirtina, kad Ekonomikos ir inovacijų ministerijos tikrai neatiduos, o ir Lenkų rinkimų akcija-Krikščioniškų šeimų sąjunga esą nebūtų linkusi mainytis, nes paskirtoji teisingumo ministrė Rita Tamašunienė labai nori šitų pareigų, ministrės poste ją norėtų matyti ir G.Nausėda.
Socialdemokratai svarsto, kuris variantas jiems būtų mažiausiai skausmingas. Jie būtų linkę kalbėtis dėl Kultūros ministerijos, tačiau ši nelabai domina „aušriečius“.
Dar derybų dėl koalicijos metu „Nemuno aušra“ buvo išreiškusi pageidavimą vadovauti Susisiekimo ministerijai, tačiau socialdemokratams ji labai svarbi, atiduoti jos jie nenori. Dabar „aušriečiai“ vardija ir Vidaus reikalų, Sveikatos apsaugos ministerijas, tačiau socialdemokratai ir čia spaudžia stabdį.
Kaip jau rašė Lrytas, remdamasis šaltiniais, I.Ruginienė apskritai linksta į demokratų pusę, nes jai įgriso R.Žemaitaičio šantažas. Tai įrodo ir trečiadienį įvykęs jos vizitas pas demokratus, į kurį ji nusivedė ir Robertą Duchnevičių.
Tačiau likti prie dabartinio koalicijos formato siekia socialdemokratų vadovybė – ekspremjeras Gintautas Paluckas, Seimo pirmininko kėdę pagaliau gavęs Juozas Olekas ir dabartinis pirmininkas Mindaugas Sinkevičius.
Nors už tokį sprendimą sudarinėjant koaliciją balsavo absoliuti dauguma socialdemokratų, dalis jų taip pat jau kalba, kad buvo padaryta klaida, esą net jei dabar ir bus pasiektas susitarimas, ateity ramybės su R.Žemaitaičiu nebus.
Į susitikimą Prezidentūroje ketvirtadienį R.Žemaitaitis nešėsi ir pavardes kandidatų, kurie galėtų užimti energetikos ir aplinkos ministrų postus, tačiau viešai jos įvardytos nebuvo.
Nutarta paslapukauti, kol nėra aiškumo, ar tų kandidatų išvis prireiks, jei bus nutarta keistis ministerijomis.
Mindaugas SinkevičiusInga RuginienėRemigijus Žemaitaitis
Rodyti daugiau žymių