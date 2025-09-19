Policija nutraukė nelegalų zarasiškio verslą – už pinigus platino uždraustas rusiškas televizijos programas

Birželio mėnesį Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos ekonominių nusikaltimų tyrimo skyriaus pareigūnai Zarasuose atliko planinį ūkio subjektų patikrinimą. Jo metu nustatytas vietos gyventojas, vykdantis individualią veiklą, kuris galimai neteisėtai teikė televizijos programų platinimo paslaugas.
Patikrinimo metu, prekybos vietoje rastame nešiojamajame kompiuteryje buvo aptikta aktyvi internetinė nuoroda, suteikianti galimybę už atlygį žiūrėti įvairias televizijos programas.
Išsami apžiūra patvirtino, kad nuoroda buvo naudojama draudžiamų rusiškų televizijos kanalų platinimui, tarp jų: „Pervyi Kanal“, „Rossiya 1“, „RTR Planeta“, „NTV Mir“, „REN TV“ ir kt.
Kompiuteryje taip pat aptikti duomenys apie sumokėtas sumas už šių kanalų peržiūrą.
Surinkta medžiaga buvo perduota Lietuvos radijo ir televizijos komisijai. Komisija nustatė, kad zarasiškis neteisėtai sudarė sąlygas žiūrėti televizijos programas, kurių platinimas Lietuvoje yra draudžiamas pagal Europos Sąjungos Tarybos patvirtintas sankcijas. Už šį pažeidimą jam skirta 500 eurų bauda.
Už tai, kad žmogus vertėsi komercine veikla be teisės, jam surašytas administracinio nusižengimo protokolas ir paskirta 195 eurų bauda.
Policija primena, kad už tarptautinių sankcijų ar ribojamųjų priemonių pažeidimus fiziniams asmenims gresia 200–6 000 eurų bauda, o juridinių asmenų vadovams ar atsakingiems asmenims – 600–6 000 eurų bauda.
Jeigu pažeidimas padaromas pakartotinai, baudos dar griežtesnės – iki 6 000 eurų tiek fiziniams, tiek juridinių asmenų atsakingiems asmenims.
Neteisėta veikla kenkia sąžiningam verslui ir pažeidžia Lietuvos įstatymus bei tarptautinius įsipareigojimus.
rusiškas kanalasTelevizijapropaganda
