Prezidentūra atsitraukia: įvardijo pasiūlymą R. Žemaitaičiui

„Visi puikiai suprantame, kad atmesti kandidatą todėl, kad jis priklauso partijai, greičiausiai neatitiktų Konstitucijos dvasios. Kol buvo partijų sutarimas, kad taip, reikėtų „Nemuno aušrai“, kaip partijai, kol turi tokių problemų, pasilaikyti toliau, gerai, bet dabar visi šaukia, kad tai neteisinga. Puiku. Bent pasiūlykite nors ir tuos partinius kandidatus.
Žmones vis tiek turbūt reikia vertinti pagal jų gebėjimus, įdirbį ir pačią reputaciją. Šiuo atveju laukiame tų kandidatų“, – laidoje „Iš esmės“ kalbėjo F.Jansonas.
Laidos metu priminus aiškiai pasakytus ir ne vieną kartą G.Nausėdos pakartotus žodžius, kad jis „Nemuno aušros“ politikų ministrais netvirtintų, ir perklausus, ar prezidento pozicija keičiasi, F.Jansonas tik dar kartą paragino R.Žemaitaitį atnešti pavardes – net ir partijos politikų.
„Ką reiškia keičiasi? Tiesiog atneškite konkretų žmogų ir kalbėsime apie konkretų žmogų. Dabar kalbame iš esmės apie nieką. Kas būtų, jeigu būtų. Žmogaus nėra. Nėra ir apie ką diskutuoti“, – atsakė jis.
Vis dėlto, ketvirtadienį vykusio valdančiųjų susitikimo su prezidentu G.Nausėda metu „Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis įvardijo kelias galimų kandidatų pavardes – nors jos viešai nebuvo paskelbtos, socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius pakomentavo jas sakydamas, kad „jų gerai nepažįsta“.
Vos prieš tris dienas, antradienį, kai R.Žemaitaitis teigė ketinantis premjerei pateikti partijai priklausančių politikų pavardes, F.Jansonas kalbėjo, kad prezidentas nekeis savo pozicijos dėl „Nemuno aušros“ kandidatų.
„Visą laiką grįžtame prie to paties, ar prezidentas pakeis savo poziciją – o kodėl jis turėtų? Ar pasikeitė situacija nuo to, kai prezidentas pasakė savo sprendimą ir pagrindė jį dėl tebesitęsiančių tyrimų? Aplinka nepasikeitė“, – „Žinių radijui“ teigė F.Jansonas.
„Vyriausybės sudarymas daromas kaip vietinės reikšmės turgelis (...) jeigu pridėsiu dar dvi braškes, ar jau čia bus gerai? Nebus gerai. Jeigu ministras yra netinkamas – jis yra netinkamas“, – tuo metu akcentavo jis.
O dar prieš dvi dienas, trečiadienį, F.Jansonas „aušriečių“ lyderį R.Žemaitaitį pavadino teroristu, kurio spaudimui G.Nausėda nepasiduos ir su kuriuo nesiderės.
„Viskas priklauso nuo to, kada šiame koaliciniame jovale pradės dominuoti valstybės interesas. Tą akimirką, kai pradės dominuoti, arba vieni, arba kiti koalicijos partneriai priims racionalius sprendimus“, – naujienų portalui „15min“ teigė F.Jansonas.
Prezidento patarėjas teigė, kad R. Žemaitaitis gali grasinti paskirtajai premjerei I.Ruginienei pačiais keisčiausiais būdais, tačiau tai nebus sėkminga darbo pradžia.
„Premjerei jis gali grasinti pačiais keisčiausiais būdais, ką jis ten darys ar nedarys. Kandidatus pateikia premjerė ir, jeigu ponas R.Žemaitaitis galvoja, kad sėkmingo darbo pradžia yra tyčiojimasis iš savo koalicijos partnerių ir valstybės, tai, Dieve, palinkėk jam sėkmės“, – ironizavo jis.
F.Jansono nuomone, R.Žemaitaičio pasisakymai apie interpeliacijas ir palaikymą krašto apsaugos ministrei Dovilei Šakalienei rodo, jog bandoma paimti įkaitais atskirus ministrus ir savo paties koalicijos partnerius.
„Šiuo atveju prezidentas su teroristais nesidera. Jeigu socialdemokratai linkę derėtis su teroristais, tai gali išbandyti ir tą kelią, bet prezidentas terorizmui nepasiduos“, – akcentavo jis.
