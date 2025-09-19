I. Ruginienė: R. Žemaitaitis gavo paskutinį pasiūlymą, turi apsispręsti per šiandien

Į Seimo pirmininko Juozo Oleko kabinetą atvyko paskirtoji premjerė Inga Ruginienė, socialdemokratų vedlys Mindaugas Sinkevičius, „Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis ir jo pavaduotojas Robertas Puchovičius, „socdemė“ Orinta Leiputė, o galiausiai – ir pats kabineto šeimininkas J.Olekas.
Valstiečių partijos atstovai prie susitikimo jungėsi nuotoliu. Viešai skelbiamose politikų darbotvarkėse šis pasitarimas nebuvo numatytas.
Po susitikimo M.Sinkevičius pranešė, kad ministerijų mainai – greičiausiai neišvengiami, nors neslėpė, kad patys socialdemokratai keistis ministerijomis nenori, nes prieš kelias savaites vykę derybų rezultatai juos tenkina.
„Panašu, kad mainai galimai bus neišvengiami, turime tų įtampų, situacijų, ir jokia paslaptis, kad didžiausias klausimas – dėl Energetikos ministerijos“, – nurodė socialdemokratų lyderis.
Bet R.Žemaitaitis jau pateikė kandidatus į jam priklausančias ministerijas. Vadinasi, jei mainai yra neišvengiami, M.Sinkevičius jau yra užtikrintas, kad tie kandidatai premjerės ir prezidento filtro nepraeis?
„Ne, aš dėl nieko nesu užtikrintas. Nepamirškime procedūros. Galime traukti tas pavardes iš kepurės, iš kišenės ar iš kažkur, bet yra procedūra. Pirmiausia susipažįsta premjerė, jeigu tinka, praeina premjerės face control, tada keliauja link prezidento“, – aiškino jis.
Ar „Nemuno aušra“ sutiktų iš socialdemokratų paimti Kultūros ministeriją ir Energetikos ministeriją atiduoti socialdemokratams? M.Sinkevičius atsakė trumpai – „kol kas mes nieko nesutarėme“. Kodėl?
„Todėl, kad išsiskiria požiūriai. Jeigu neišsiskirtų požiūriai, tai sutartume“, – nedaugžodžiavo socialdemokratų lyderis.
Kitaip tariant, „aušriečiai“ labiau norėtų jiems priklausiusios Teisingumo ministerijos, bet ji jau atiduoda Lenkų rinkimų akcijai-Krikščioniškų šeimų sąjungai, ir ji mainytis nebenori?
„Viskas šiek tiek komplikuočiau. Bet tai labiau liečia du partnerius“, – kalbėjo M.Sinkevičius, pripažindamas, kad mainai greičiausiai vyktų tarp „Nemuno aušros“ ir socialdemokratų.
„Tai – labiau tikėtinas variantas“, – pakartojo jis.
Jei socialdemokratams atiteks Energetikos ministerija, šie nebūtinai jos vadovu paliks Žygimantą Vaičiūną, kaip reikalauja prezidentas: „Nebūtinai.“
Ar ne per daug prezidentui du ministrai? Užsienio reikalų ministerijai vadovauja buvęs jo patarėjas Kęstutis Budrys. M.Sinkevičius neslėpė, kad šį klausimą jau užduoda ir pati socialdemokratų partijos bendruomenė.
„Klausia, ar nėra koalicijos šalies-Prezidentūros“, – teigė „socdemų“ lyderis.
Bet tai juk gali reikšti kaktomušą su G.Nausėda?
„Nežinau, ar tai kaktomuša. Manau, kad visos šalys daro tam tikras nuolaidas. Kaip jūs jau supratote, ir prezidentas padarė tam tikrą nuolaidą savo retorikoje, savo patikinimais dėl partinių kandidatų, tai mes visi bandome daryti nuolaidas, ne kumščiuotis, ne turėti kaktomušas, o susitarti“, – sakė M.Sinkevičius.
Tiesa, jis atkreipė dėmesį, kad koaliciją formuoja partijos, laimėjusios rinkimus, sudariusios valdančiąją daugumą, taip primindamas prezidentui, jog galutiniai sprendimai yra ne Daukanto rūmuose.
„Kažkokių požymių konfliktams aš kol kas neįžvelgiu“, – patikino „socdemas“.
Tai ką per kandidatus pasiūlė R.Žemaitaitis, kurie galėtų tikti ir į Energetikos, ir į Kultūros ministeriją? M.Sinkevičius aiškino apie žmones orkestrus, kurie pagal savo kompetencijas sugeba užimti kelias pozicijas.
Bet gal ne tokias skirtingas? „Jūs gal darote ne tokias prielaidas dėl tų ministerijų“, – teatsakė jis.
I.Ruginienė: R.Žemaitaitis gavo paskutinį pasiūlymą
Paskirtoji premjerė I.Ruginienė nurodė, kad socialdemokratai pateikė „Nemuno aušrai“ vieną siūlymą, kurio ji neatskleidė, bet kurį ji pabrėžė norinti, kad „aušriečiai“ labai rimtai apsvarstytų ir pradėtų „galvoti valstybiškai“ bei „daryti kompromisus“.
Paklausta, ar tas pasiūlymas yra tai, kad „aušriečiai“ socialdemokratams atiduoda Energetikos ministeriją, o mainais „socdemai“ jiems atiduotų Kultūros ministeriją, I.Ruginienei to nei patvirtino, nei paneigė.
„Jeigu problema yra Energetikos ministerija, tai nėra mūsų problema, o problema tai, kad sunkiai sekasi pateikti įvairias pavardes. Visi partneriai šiandien sutarėme ir pateikėme pasiūlymą, kad visi einame į kompromisą, ir tas galutinis kompromisas yra įvardytas“, – nurodė ji.
I.Ruginienė teigė turinti aiškią žinutę „aušriečiams“.
„Kompromisai turi būti rasti, arba kitaip konstatuosime faktą, kad mes nieko nesusitarėme“, – pabrėžė ji.
Jeigu R.Žemaitaitis nepriima šio galutinio pasiūlymo, socialdemokratai, anot jos, neatmeta ir kitų koalicijos variantų.
Lrytas žiniomis, R.Žemaitaitis per penktadienį turi atsakyti dėl šio pasiūlymo. Dabar „aušriečiai“ išėjo pasitarti, kaip elgtis.
Apie ką kalbėjosi pas prezidentą?
Lrytas šaltiniai socialdemokratų partijoje teigia, kad už uždarų durų pas šalies vadovą dėlioti keli išėjimo iš politinės krizės scenarijai. Vienu atveju kompromisus turėtų daryti G.Nausėda ir „Nemuno aušra“, kitu – „socdemai“ ar net valstiečiai.
Buvo aptartas variantas, kad G.Nausėda galėtų nusileisti ir į Aplinkos ministeriją skirti „Nemuno aušros“ narį, jei Energetikos ministerijoje liktų Žygimantas Vaičiūnas. Tokiu atveju nusileistų ir viena, ir kita pusė. Esą prezidentas jau kurį laiką siunčia signalus, kad tokį susitarimą būtų įmanoma pasiekti.
Kita išeitis – keistis ministerijomis. Kad toks variantas buvo ant stalo, neslėpė ir patys partijų lyderiai.
Šaltinių teigimu, tariamasi, kad Energetikos ministeriją tuomet galėtų pasiimti patys socialdemokratai, o „aušriečiams“ tektų atiduoti vieną iš savų. Tiesa, J.Olekas užsiminė, kad jei Energetikos ministerija atitektų socialdemokratams, Ž.Vaičiūnas nebūtinai joje ir liktų – jie esą patys turėtų, kam atiduoti šį portfelį.
„Socdemai“, švelniai tariant, nėra patenkinti tokiais mainais. Jie labiau norėtų, kad mainytųsi „aušriečiai“ ir valstiečiai, tačiau pastarieji nesupranta, prie ko čia jie – viskas jau susitarta, ministrai paskirti, komandos formuojamos, tad jei kažkas ir nori keistis, esą tegul keičiasi tie, kurie ir susipyko.
Valstiečiai neoficialiai tvirtina, kad Ekonomikos ir inovacijų ministerijos tikrai neatiduos, o ir Lenkų rinkimų akcija-Krikščioniškų šeimų sąjunga esą nebūtų linkusi mainytis, nes paskirtoji teisingumo ministrė Rita Tamašunienė labai nori šitų pareigų, ministrės poste ją norėtų matyti ir G.Nausėda.
Socialdemokratai svarsto, kuris variantas jiems būtų mažiausiai skausmingas. Jie būtų linkę kalbėtis dėl Kultūros ministerijos, tačiau ši nelabai domina „aušriečius“.
Dar derybų dėl koalicijos metu „Nemuno aušra“ buvo išreiškusi pageidavimą vadovauti Susisiekimo ministerijai, tačiau socialdemokratams ji labai svarbi, atiduoti jos jie nenori. Dabar „aušriečiai“ vardija ir Vidaus reikalų, Sveikatos apsaugos ministerijas, tačiau socialdemokratai ir čia spaudžia stabdį.
Į susitikimą Prezidentūroje ketvirtadienį R.Žemaitaitis nešėsi ir pavardes kandidatų, kurie galėtų užimti energetikos ir aplinkos ministrų postus, tačiau viešai jos įvardytos nebuvo.
Nutarta paslapukauti, kol nėra aiškumo, ar tų kandidatų išvis prireiks, jei bus nutarta keistis ministerijomis.
Juozas OlekasInga RuginienėMindaugas Sinkevičius
Rodyti daugiau žymių