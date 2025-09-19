V. Čmilytė-Nielsen „socdemų“ darbotvarkę vadina švaistūniška: jie nori dabar duoti kuo daugiau

„Čia problema yra labai skirtinga prieiga iš skirtingų partijų, kalbant apie tokius dalykus (kaip „Sodros“ lėšos ir pensijos – ELTA). Socialdemokratai, akivaizdu, atėjo su švaistūniška darbotvarke. Jie nori dabar duoti kuo daugiau“, – penktadienį „Žinių radijuje“ kalbėjo V. Čmilytė-Nielsen.
„Matau labai trumpalaikį, politizuotą bandymą pasikelti savo reitingus visų mokesčių mokėtojų suneštų pinigų ir valstybės dėka – socdemams tai yra būdinga“, – teigė Liberalų sąjūdžio pirmininkė.
V. Čmilytė-Nielsen taip kalbėjo paklausta apie valstybės vadovo G. Nausėdos pateiktą siūlymą mažiausiai 20 proc. „Sodros“ biudžeto perviršio naudoti gausesniam pensijų indeksavimui. Šį projektą Seimas ketvirtadienį nutarė svarstyti.
Anot liberalės, išmintingesnis sprendimas būtų toliau kaupti „Sodros“ rezervą, kadangi jis yra skirtas krizinėms, ypač finansiškai nestabilioms, situacijoms.
„Na, „Sodros“ rezervas auga, tai tiesa, tačiau jis yra reikalingas krizinei situacijai – juodai dienai. Kai girdžiu tokias iniciatyvas, (...) man kyla klausimas – kokioje krizėje dabar yra Lietuva, kad reikėtų pasinaudoti lėšomis, kurios yra atidėtos krizinei situacijai? „, – klausė V. Čmilytė-Nielsen.
„2008 m. pasaulinės finansų krizės metu tai taip pat buvo labai aštrus klausimas, o tas rezervas ir dabar nėra tokio dydžio, kad galėtų neskausmingai atlaikyti ilgesnį krizės laikotarpį. Žiūrint į ateitį ir į visas geopolitines, pandemijų ir kitų negandų galimybes – kaupti būtų išmintingiau“, – tikino ji.
Nemanau, kad tai sąžiningas ketinimas, bet atrodo, kad link to einama. (...) Belieka tikėtis, kad bus apsiribojama 20 proc. („Sodros“ biudžeto perviršio – ELTA)“, – apibendrino parlamentarė.
ELTA primena, kad Seimas ketvirtadienį, po pateikimo, nusprendė svarstyti valstybės vadovo pateiktą Socialinio draudimo įstatymo pakeitimo projektą – pensijų individualiosios dalies indeksavimui naudoti ne mažiau nei 20 proc. „Sodros“ biudžeto perviršio.
Šiuo metu Socialinio draudimo įstatyme yra numatyta tik viršutinė – 75 proc. – riba panaudotinoms papildomoms lėšoms individualiajai pensijos daliai indeksuoti, tačiau nenustatyta žemutinė riba – kiek mažiausiai papildomų lėšų galima skirti pensijai didinti.
I. Ruginienė, kuri Gintauto Palucko Vyriausybėje dirbo socialinės apsaugos ir darbo ministre, taip pat savo politikoje akcentuoja pagarbą bei pagalbą vyresniajai Lietuvos gyventojų kartai.
Kaip teigiama projekte, „Sodros“ biudžeto rezultatai gerėja, auga lėšų, pervedamų į rezervą, suma, tačiau papildomų lėšų dalis pensijai indeksuoti atitinkamai neauga, kasmet varijuoja.
Šiemet tam skirti 37,3 mln. eurų, pernai – 46,9 mln. eurų, tuo metu 2023 m. – 120 mln. eurų, o 2022 m. – 70 mln. eurų.
Šiuo metu „Sodros“ rezervas siekia virš 3,5 mlrd. eurų, o kitąmet turėtų perkopti 4 mlrd. eurų.