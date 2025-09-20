I. Šimonytė prabilo apie bėdas dėl Vyriausybės: kalčiausias – ne R. Žemaitaitis
2025 m. rugsėjo 20 d. 10:14
politika.lt, Edmundas Jakilaitis
Interviu
Koalicijoje tvyrant įtampoms dėl „aušriečių“ keliamų elgesio, o Vyriausybės formavimo procesams stringant, dėl susiklosčiusios situacijos kalčiausi yra valdančiąją daugumą subūrę socialdemokratai, sako ekspremjerė Ingrida Šimonytė. Pasak konservatorės, būtent Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) sprendimas antrą kartą burti koaliciją su Remigijaus Žemaitaičio „Nemuno aušra“ ir lėmė tai, jog vis dar nerandama kandidatų į aplinkos ir energetikos ministrus, o Vyriausybės programos tvirtinimas kelsis į spalį.