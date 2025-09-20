Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
Lietuvos dienaAktualijos

I. Šimonytė prabilo apie bėdas dėl Vyriausybės: kalčiausias – ne R. Žemaitaitis

2025 m. rugsėjo 20 d. 10:14
politika.lt, Edmundas Jakilaitis
Lrytas Premium nariams
Interviu
Koalicijoje tvyrant įtampoms dėl „aušriečių“ keliamų elgesio, o Vyriausybės formavimo procesams stringant, dėl susiklosčiusios situacijos kalčiausi yra valdančiąją daugumą subūrę socialdemokratai, sako ekspremjerė Ingrida Šimonytė. Pasak konservatorės, būtent Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) sprendimas antrą kartą burti koaliciją su Remigijaus Žemaitaičio „Nemuno aušra“ ir lėmė tai, jog vis dar nerandama kandidatų į aplinkos ir energetikos ministrus, o Vyriausybės programos tvirtinimas kelsis į spalį.
Daugiau nuotraukų (12)
Ingrida ŠimonytėVyriausybėTėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai (TS-LKD)
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.