Lietuvos ambasadorių JAV siūloma skirti diplomatiniu atstovu Meksikai

2025 m. rugsėjo 20 d. 19:10
Trečiadienį posėdžiavusi Vyriausybė pritarė siūlymui Lietuvos ambasadorių Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV) Gediminą Varvuolį skirti šalies atstovu Meksikai.
Ministrų kabineto nutarimu, nuo rugpjūčio pradžios ambasadoriumi JAV dirbantis diplomatas naująsias pareigas pradėtų eiti nuo lapkričio 3 d.
Anksčiau, prieš darbą JAV ambasadoje, G. Varvuolis ėjo ambasadoriaus ypatingiems pavedimais pareigas junglumo ir Trijų jūrų iniciatyvos klausimais.
Jis taip pat yra vadovavęs Lietuvos ambasadoms Japonijoje, Belgijoje, buvo Lietuvos nuolatinės atstovybės prie NATO vadovo pavaduotojas.
Lietuvos diplomatinį atstovą užsienio valstybėje Vyriausybės teikimu skiria ir atšaukia prezidentas.
