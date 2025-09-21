Lrytas Premium prenumerata tik
Seimo viešbutį drebino sutuoktinių kivirčai: „Jo sveikata arkliška, todėl gali gerti po 7–8 paras“ Atsukam laiką

2025 m. rugsėjo 21 d. 16:50
Lrytas Premium nariams
Į Vilniaus policiją iš Vokietijos vieną 2004-ųjų sausio naktį paskambino Arnas Vonžodas ir pranešė, kad Seimo viešbutyje tuometis parlamentaras Vytautas Šustauskas muša jo motiną Nijolę Šustauskienę.
Vytautas ŠustauskasSeimo viešbutisAtsukam laiką
