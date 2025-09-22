A. Genovaitė Astrauskaitė sureagavo į paskirtą bausmę: tai yra absurdas

„Taip, skųsim. Visa Lietuva žino, kad po protesto ir taikaus mitingo išvažiavau į Prezidentūrą, ten vežiau rezoliuciją, ir į namus Pilaitėje. Tai čia absurdas. Jeigu man priteisia ieškinius, vadinasi, aš iš Pilaitės kažką mėčiau. Čia politinė byla. Kol mafija, šaika, kol Žygimantas Pavilionis valdo, tokia ir teisėsauga bus“, – Eltai po nuosprendžio teisme pirmadienį sakė A. G. Astrauskaitė.
Ji mano, kad nepagrįstai priteista atlyginti žalą jai ir kitiems kaltinamiesiems už apgadintą įvairių institucijų – policijos, Seimo – turtą.
ELTA primena, kad pirmadienį Vilniaus miesto apylinkės teismo nuosprendžiu A. G. Astrauskaitė pripažinta kalta dėl raginimo pažeisti Lietuvos suverenitetą bei dėl riaušių prie Seimo organizavimo.
Moteriai skirta laisvės atėmimo bausmė 2 metams ir 2 mėnesiams, ją atidedant pusantrų metų. Ji taip pat turės sumokėti 1 tūkst. eurų įmoką.
Teismas taip pat paskelbė, kad kol bausmės vykdymas atidėtas, nuteistoji be leidimo negalės išeiti iš namų nuo 21 val. iki 6 val.
Prokurorai A. G. Astrauskaitę prašė bausti griežčiau – skirti 3 metų ir 2 mėnesių nelaisvės bausmę, jos vykdymą atidedant 2 metams.
Pirmadienį paskelbtas nuosprendis nėra galutinis ir gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui.
Anot prokurorų, kaltinamoji 2021 m. rugpjūčio 10 d. mitingo prie parlamento metu skatino susirinkusius žmones nepaklusti pareigūnų reikalavimams, pasipriešinti teisėtai valdžiai, organizavo ir provokavo renginio dalyvius pažeisti teisės aktus, ragino įvykdyti šalyje karinį perversmą.
Riaušės prie SeimoAstra Genovaitė AstrauskaitėAleksandras Lobovas
