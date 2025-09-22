A. Norkienė apie LSDP ir „aušriečių“ ministerijų mainus: jei tokia stabilumo kaina – normalu

„Jeigu tai yra vienintelė išeitis ir kelias, tame matytume sprendimą. (...) Žinoma, tai neįneša kažkokio tvarumo tame mūsų susitarime, bet jeigu tai yra kaina dėl stabilumo ir Vyriausybės formavimo, galbūt tai yra normalu“, – pirmadienį Eltai teigė A. Norkienė.
„Visi norime stabilumo valstybėje ir suformuotos Vyriausybės. Natūralu, kad visi ieškome kompromisų. Jeigu būtų mainai, jeigu rastume tą sprendimą ir jeigu tai vestų mus prie galutinio Vyriausybės suformavimo, manau, tai būtų kelias, link kurio visi ir einame“, – sakė ji.
Kaip skelbta anksčiau, paskirtosios premjerės Ingos Ruginienės formuojamame Ministrų kabinete vis dar trūksta aplinkos ir energetikos ministrų. Abi šios ministerijos koalicinių derybų metu buvo atitekusios „Nemuno aušrai“. Tiesa, partijai nepavyko rasti kandidatų, kuriuos patvirtintų prezidentas Gitanas Nausėda.
Didžiausiu Ministrų kabineto formavimo iššūkiu, pasak Remigijaus Žemaitaičio, tapo užsitęsusios kandidato į energetikos ministrus paieškos. Siekiant išspręsti šį klausimą, praėjusios savaitės pabaigoje tarp socialdemokratų ir „aušriečių“ buvo atnaujintos derybos dėl ministerijų portfelių, siekiant, jog Energetikos ministerijos vadovo postas atitektų socialdemokratams.
Tiesa, už šį postą socialdemokratai „Nemuno aušrai“ perleido Kultūros ministeriją, į kurios vadoves jau buvo delegavę Seimo Švietimo ir mokslo komiteto pirmininkę Vaidą Aleknavičienę.
I. Ruginienės patarėjas Ignas Algirdas Dobrovolskas patvirtino, jog paskirtoji premjerė jau sulaukė „Nemuno aušros“ siūlomų kandidatų į aplinkos ir kultūros ministrus. Pasak jo, I. Ruginienė artimiausiu metu ketina susitikti su pasiūlytais pretendentais.
ELTA primena, kad socialdemokratų, „Nemuno aušros“ ir Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijų pasirašytos koalicinės sutarties prieduose yra numatytas ministerijų pasiskirstymas tarp partnerių. Įvykus mainams, šis priedas turėtų būti atnaujinamas.
