Lrytas šaltiniai: derybos – pažengusios, R. Žemaitaičio kandidatai – ne iš Seimo, G. Nausėdos egzaminas – neįprastu būdu

Juda reikalai ir su „aušriečių“ pateiktais kandidatais į kultūros ir aplinkos ministrus.
Nors pavardės labai slepiamos, Lrytas žiniomis, paskirtajai premjerei Ingai Ruginienei savaitgalį buvo pateiktos dvi kandidatūros, abi – „Nemuno aušrai“ priklausančių asmenų.
Žiniasklaidoje skelbiama, kad tai yra „Nemuno aušros“ frakcijai Seime priklausantys politikai, tačiau, Lrytas žiniomis, ši informacija nėra teisinga. Kandidatai nedirba parlamente.
Keli nesusiję Lrytas šaltiniai patvirtino, kad paskirtoji premjerė I.Ruginienė jau spėjo susitikti su abiem kandidatais ir ketina jų pavardes artimiausiu metu pateikti prezidentui Gitanui Nausėdai. Vadinasi, I.Ruginienės filtrą kandidatūros praėjo.
Tai, kad I.Ruginienė teigiamai įvertino jai pateiktas kandidatūras, pirmadienį sakė ir R.Žemaitaitis.
„Jie yra partijos nariai, partijos bičiuliai, daug metų einantys kartu su manimi, dirbantys šitoje srityje, turintys patirtį. Vienas – viešojo administravimo, kitas – daugiau tarptautinės patirties turintis žmogus. Su politika abu yra labai susiję“, – nurodė „Nemuno aušros“ lyderis.
Dabar problema tame, kad G.Nausėda šią savaitę išvykęs į Jungtines Amerikos Valstijas (JAV). Jo Lietuvoje nebus visą savaitę, o koaliciją spaudžia terminai.
Svarstomas variantas, kad prezidentas su abiem kandidatais galėtų pasikalbėti nuotoliniu būdu. Toks pokalbis esą galėtų įvykti dar šiandien arba rytoj, o gal net naktį, atsižvelgiant į didžiulį laiko tarp JAV ir Lietuvos skirtumą.
Viliamasi, kad kandidatūros bus patvirtintos dar šią savaitę ir paskirtieji ministrai bei premjerė galės duoti priesaikas Seime.
„Abudu pasiruošę, abudu pasirengę, vyksta pokalbiai, laukiame tarnybų atsakymų ir aš manau, kad šią savaitę gal ir oficialiai turėsime sprendimus“, – apie pateiktus ir labai slepiamus kandidatus į ministrus kalbėjo R.Žemaitaitis.
Energetikos ministeriją po įvykusių mainų gavę socialdemokratai taip pat žada per šiandien apsispręsti, ką teikti kandidatu į ministrus – ar palikti iš demokratų paveldėtą Žygimantą Vaičiūną, ar teikti saviškio kandidatūrą.
Vienu atveju „socdemai“ palepintų prezidentą, kitu – savus.
Kalbama, kad I.Ruginienė linkusi palikti Ž.Vaičiūną, nes ją tenkina ministro darbas, be to, tokiu veiksmu pelnytų papildomų G.Nausėdos palankumo taškų.
