I. Ruginienė ramina aistras dėl braziliškų orlaivių: sprendimo – nėra, dėl lėšų D. Šakalienė paskubėjo

„Orlaivių klausimas yra dar tik diskusijų lygyje. Šis procesas nevyksta taip, kad Lietuva sugalvojo, nuėjo ir nupirko. Tokie pirkimai daromi jungtinai“, – naujienų portalo Lrytas laidoje „Lrytas tema“ kalbėjo paskirtoji premjerė.
I.Ruginienė teigė, kad ir ateityje bus panašių, bendrai Europos šalių vykdomų pirkimų kariuomenės reikmėms.
„Tai yra racionaliau, taip pat ir logistika, ir pigiau. Lygiai taip pat ir su orlaiviais. Pagrindiniai derybininkai yra olandai, o mes esame komandos dalis.
Manau, kad ministrė tiesiog paskubėjo pakomentuoti apie sanglaudos fondą, nes akivaizdu, jeigu bus priimtas galutinis sprendimas – nes Valstybės gynybos taryba (VGT) rekomendavo ir sakė, kad reikia pirkti orlaivius – tai jeigu bus padarytas jau galutinis sprendimas, tai, be abejo, lėšų šaltiniai bus įvairūs, o vienas iš šaltinių – mūsų biudžetas.
Viską turime įsivertinti, ir tik tuomet daryti sprendimus“, – laidos metu kalbėjo I.Ruginienė.
Paskirtoji premjerė pabrėžė, kad rekomendacinis sprendimas dėl šių orlaivių pirkimo priimtas tik VGT, bet Vyriausybėje sprendimo dėl šio pirkimo dar tikrai nėra.
„Šiuo metu vyksta derybos. Olandai yra tie vėliavnešiai, pagrindiniai, kurie veda derybas. O viena šalis tokių pirkimų nevykdo. Mes jungtinai su kitomis šalimis, matyt, tokius pirkimus darysime.
Kita vertus, mus dar spaudžia padaryti tą apsisprendimą ir tas faktas, kad mūsų naudojami „Spartanai“ 2030 metais jau skraidyti nebegalės“, – argumentavo ji.
I.Ruginienė aiškino, kad Lietuvai reikės pasirinkti, ar į dabar turimus „Spartanus“ investuoti labai dideles lėšas ir juos remontuoti, ar rinktis pirkti inovatyvesnę ir naujesnę techniką.
„Kaštų ir naudos analizė sako, kad daug naudingiau pirkti naują techniką“, – tikino ji.
Kada bus priimtas galutinis sprendimas dėl karinių transporto orlaivių įsigijimo?
„Gynybos klausimuose nėra „čia ir dabar“ sprendimų, nes daug faktorių turi būti įvertinta. Koja kojon einame su visa Europa“, – sakė I.Ruginienė.
