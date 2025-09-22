Iš V. P. Andriukaičio – aštri kritika dėl ministerijų mainų: tai nerimta

Tiesa, europarlamentaro teigimu, vis dar neaišku, ar tokiems pakeitimams, dėl kurių esą kaltas prezidento Gitano Nausėdos užsispyrimas ir valdančiųjų lyderių neryžtingumas, pritars visi koalicijos partneriai.
„Aš manau, kad buvo galima to išvengti“, – Eltai sakė LSDP garbės pirmininkas.
„Visų pirma, priedo prie sutarties keitimas turi būti pagal LSDP statutą patvirtintas LSDP taryboje ir kitur (…). Šiuo atveju bus diskusijos ir aš nežinau, ar iš tiesų visi koalicijos partneriai taip jau lengvai atsiklaups ant kelių, kad reikia koalicijos sutartį perrašyti“, – pridūrė jis.
Europarlamentaro teigimu, dėl susidariusios situacijos kalčiausias yra prezidento G. Nausėdos užsispyrimas dėl Energetikos ministerijai vadovauti turinčio asmens. V. P. Andriukaičio teigimu, toks šalies vadovo elgesys neturi nei teisinio, nei politinio pagrindo.
„Koalicinėje sutartyje buvo labai aiškiai nubrėžtas susitarimas ir dėl ministerijų. Tai dabar kyla klausimas, kodėl dėl vieno ar kito žmogaus užsispyrimo, šiuo atveju – dėl prezidento, staiga turi būti pakeista koalicijos sutartis ir vėl iš naujo užsuktas visas mechanizmas. Tai nerimta“, – sakė LSDP garbės pirmininkas.
„Prezidento (…) užsispyrimas dėl Energetikos ministerijos, dėl vieno asmens (…), neturi teisinio, konstitucinio ir politinio pagrindo. Bet kadangi koalicija, pasirodo, silpna, koalicijos lyderiai nesugeba susitelkti ir apginti sutarties, tai nuo pirmųjų žingsnių sutartis aižėja. Tai negerai“, – akcentavo jis.
Kaip skelbta anksčiau, I. Ruginienės formuojamame Ministrų kabinete vis dar trūksta aplinkos ir energetikos ministrų. Abi šios ministerijos koalicinių derybų metu buvo atitekusios „Nemuno aušrai“. Tiesa, partijai nepavyko rasti kandidatų, kuriuos patvirtintų prezidentas G. Nausėda. Savo ruožtu šalies vadovas jau prieš kurį laiką yra išsakęs poziciją, jog energetikos ministro poste turėtų likti praėjusioje Vyriausybėje demokratų deleguotas Žygimantas Vaičiūnas.
Didžiausiu Ministrų kabineto formavimo iššūkiu, pasak Remigijaus Žemaitaičio, tapo užsitęsusios kandidato į energetikos ministrus paieškos. Siekiant išspręsti šį klausimą, praėjusios savaitės pabaigoje tarp socialdemokratų ir „aušriečių“ buvo atnaujintos derybos dėl ministerijų portfelių, siekiant, jog Energetikos ministerijos vadovo postas atitektų socialdemokratams.
Tiesa, už šį postą socialdemokratai „Nemuno aušrai“ perleido Kultūros ministeriją, į kurios vadoves jau buvo delegavę Seimo Švietimo ir mokslo komiteto pirmininkę Vaidą Aleknavičienę.
ELTA primena, kad socialdemokratų, „Nemuno aušros“ ir Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijų pasirašytos koalicinės sutarties prieduose yra numatytas ministerijų pasiskirstymas tarp partnerių. Įvykus mainams, šis priedas turėtų būti atnaujinamas.
Lietuvos socialdemokratų darbo partija (LSDDP)Vytenis Povilas AndriukaitisVyriausybė
Rodyti daugiau žymių