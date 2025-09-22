M. Sinkevičius: „Nemuno aušra“ turės dvi viceministrų pozicijas, greičiausiai, viena iš jų bus SAM

„Taip, jie („Nemuno aušra“ – ELTA) prašė ir įvardino, kad norėtų dar papildomų pozicijų, kad tos pozicijos greičiausiai bus du viceministrai“, – pirmadienį LRT teigė M. Sinkevičius.
„Greičiausiai viena iš jų bus Sveikatos apsaugos ministerija“, – nurodė socialdemokratas.
Jis taip pat pridūrė, kad „aušriečių“ pageidavimai iš pradžių buvo gerokai didesni.
„Jų pageidavimai buvo gerokai didesni nei du viceministrai. Mūsų pozicija buvo du, o jie reikalavo keturių, tai turbūt kad šitoje vietoje ir sustosime“, – sakė M. Sinkevičius.
Kaip skelbta anksčiau, paskirtosios premjerės Ingos Ruginienės formuojamame Ministrų kabinete vis dar trūksta aplinkos ir energetikos ministrų. Abi šios ministerijos koalicinių derybų metu buvo atitekusios „Nemuno aušrai“. Tiesa, partijai nepavyko rasti kandidatų, kuriuos patvirtintų prezidentas G. Nausėda. Savo ruožtu šalies vadovas jau prieš kurį laiką yra išsakęs poziciją, jog energetikos ministro poste turėtų likti praėjusioje Vyriausybėje demokratų deleguotas Žygimantas Vaičiūnas.
Didžiausiu Ministrų kabineto formavimo iššūkiu, pasak Remigijaus Žemaitaičio, tapo užsitęsusios kandidato į energetikos ministrus paieškos. Siekiant išspręsti šį klausimą, praėjusios savaitės pabaigoje tarp socialdemokratų ir „aušriečių“ buvo atnaujintos derybos dėl ministerijų portfelių, siekiant, jog Energetikos ministerijos vadovo postas atitektų socialdemokratams.
Tiesa, už šį postą socialdemokratai „Nemuno aušrai“ perleido Kultūros ministeriją, į kurios vadoves jau buvo delegavę Seimo Švietimo ir mokslo komiteto pirmininkę Vaidą Aleknavičienę.
ELTA primena, kad socialdemokratų, „Nemuno aušros“ ir Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijų pasirašytos koalicinės sutarties prieduose yra numatytas ministerijų pasiskirstymas tarp partnerių. Įvykus mainams, šis priedas turėtų būti atnaujinamas.
