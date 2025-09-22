NATO naikintuvai praėjusią savaitę 6 kartus kilo atpažinti ir lydėti Rusijos orlaivių

Ministerijos duomenimis, rugsėjo 17 d. dieną NATO oro policijos naikintuvai kilo atpažinti orlaivį IL-20, skridusį tarptautine oro erdve iš Kaliningrado srities į žemyninę Rusijos dalį.
Rugsėjo 18 d. sąjungininkų naikintuvai kilo atpažinti orlaivio IL-20, kuris skrido iš žemyninės Rusijos dalies į Kaliningrado sritį.
Tą pačią dieną NATO oro policijos naikintuvai skrido atpažinti dviejų orlaivių grupių, skridusių tarptautine oro erdve iš Rusijos į Kaliningradą. KAM teigimu, pirmojoje grupėje atpažinti du rusiški orlaiviai SU-30 ir su SU-35. Antrojoje grupėje sąjungininkų naikintuvai vyko atpažinti galimai du orlaivius SU-35S. Atpažintas orlaivis SU-30, tačiau antrojo orlaivio identifikuoti nepavyko.
Rugsėjo 19 d. kilta atpažinti trijų orlaivių MIG-31, skridusių tarptautine oro erdve iš Rusijos žemyninės dalies į Kaliningrado sritį. Taip pat naikintuvai vyko atpažinti du orlaivius SU-30, skridusius tarptautine oro erdve iš Kaliningrado srities ir atgal.
Rugsėjo 20 d. NATO oro policijos naikintuvai kilo atpažinti du orlaivius SU-30, skridusius tarptautine oro erdve iš Kaliningrado srities ir atgal.
Tą pačią dieną sąjungininkų oro policijos naikintuvai patruliavo tarptautinėje oro erdvėje virš Baltijos jūros.
Visai atvejais Rusijos orlaiviai skrido be radiolokacinio atsakiklio ir skrydžio plano. Taip pat nebuvo palaikomas radijo ryšys su Regioninių skrydžių valdymo centru (RSVC), išskyrus rugsėjo 17 ir 18 dienas.
ELTA primena, kad NATO oro policijos misija Baltijos šalyse pradėjo vykdyti nuo 2004 metų kovo mėnesio, kai Lietuva, Latvija ir Estija tapo NATO narėmis.
Nuo to laiko Baltijos oro erdvėje jau yra patruliavę Belgijos, Danijos, Čekijos, Didžiosios Britanijos, Ispanijos, JAV, Lenkijos, Norvegijos, Olandijos, Portugalijos, Prancūzijos, Rumunijos, Turkijos, Vokietijos, Italijos kariai.