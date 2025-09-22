Nesėkmė muzikiniame projekte ir makaronų verslas: kas yra į kultūros ministrus siūlomas I. Adomavičius?

Kas tas iki šiol mažai kam girdėtas I.Adomavičius?
I.Adomavičius gimė 1983 metais Vilniuje. 2002 metais jis baigė mokslus Nacionalinėje M.K.Čiurlionio menų mokykloje, kur mokėsi groti trombonu, dainavimo ir chorinio dirigavimo. 2006 metais Vilniaus Universiteto Tarptautinio verslo mokykloje įgijo verslo vadybos bakalaurą.
Be kita ko, neformaliai mokėsi strateginio valdymo „Morraine Valley Community College“, nors mokslinio laipsnio neįgijo, nes, kaip nurodo Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) anketoje, šis jo išsilavinimas yra „nereglamentuojamas“.
Kandidatas į ministrus yra įgudęs anglų kalbos, pažengęs – rusų kalbos, ir pradedantysis vokiečių kalbos žiniose.
Nuo jaunystės I.Adomavičius ėjo įvairiaurias pareigas – dirbo draudimo specialistu, konsultantu, barmenu, renginių projektų vadovu, „Swedbank“ investavimo vadybininku, buvo ir kooperatyvo „Gerkonių elevatorius“ direktoriumi.
Nuo 2012 metų I.Adomavičius užsiėmė individualia veikla, ūkininkavimu ir šaldytų produktų gamyba.
Apie savo šaldytų itališkų produktų verslą su žmona Rimante yra nemažai kalbėjęs žiniasklaidoje. Sutuoktiniai pernai interviu Delfi pasakojo jau beveik dešimtmetį gaminantys šviežius itališkus makaronus ir jų gaminius, atpažįstamus „BravoPasta“ vardu.
I.Adomavičius su „Nemuno aušra“ praėjusiais metais kandidatavo Seimo rinkimuose Sėlos rytinėje apygardoje ir partijos sąraše. Iš 18 vietos rinkėjų jis buvo išstumtas į 25-ąją ir dėl to į Seimą nepateko.
Viešojoje erdvėje jau sklinda įrašas iš rinkiminių debatų, kurių metu kandidatui į Seimą sunkiai sekėsi atsakyti į klausimą apie partijos programą. Debatų moderatoriaus jis buvo paklaustas apie programinį punktą „dėsime visas pastangas, kad pasibaigtų atskirų žmonių grupių žeminimas Lietuvoje“.
Pasiteiravus, kokios tos žmonių grupės Lietuvoje yra labiausiai žeminamos, I.Adomavičius atsakė, kad tai yra „mažumos, kurios labai garsiai kalbasi“ ir „socialinės grupės“.
Dar kartą paprašytas patikslinti, tai kokios tos grupės, jis to paties atgal paklausė moderatoriaus: „Tai kokios, jūs man pasakykite, kokios?“.
Kaip pats nurodo VRK anketoje, nuo 2010 iki 2024 metų vyras priklausė Liberalų sąjūdžio partijai.
Dabar I.Adomavičius dirba Seime. Jis eina Seimo pirmininko pirmojo pavaduotojo Raimondo Šukio patarėjo pareigas. Pastaruoju metu parlamente dažnai matomas greta R.Žemaitaičio. Yra jo ilgametis bičiulis.
Galbūt būsimasis ministras su kultūra susijęs savo muzikiniu išsilavinimu ir pomėgiu dainuoti. Prieš pora metų jis pasirodė LNK projekte „Lietuvos balsas“, tačiau nepraėjo net pirmojo etapo – aklųjų perklausų metu nė viena kėdė jam neatsisuko.
„Būdamas verslininkas į visuomeninę veiklą įsilieju per muziką. Muzika mane lydi ir visuomeninėje veikloje. Pilaitės parapijos žmonės mane sutinka bažnyčios chore“, – VRK anketoje nurodęs I.Adomavičius.
Kultūros bendruomenė jau spėjo išsakyti nuostabą dėl šios kandidatūros, nes iki šiol tokio žmogaus nebuvo nė girdėję.
