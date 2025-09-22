Socialdemokratų manevras dėl Kultūros ministerijos sukėlė pykčio bangą: istorinis gėdos aktas

Kaip jau rašė Lrytas, į kultūros ministrus teikiama „aušriečio“ Ignoto Adomavičiaus, į aplinkos – Kastyčio Žuromsko kandidatūra. Pirmasis pernai metais su šia partija nesėkmingai bandė patekti į Seimą, antrasis šiuo metu eina viceministro pareigas.
Keli nesusiję Lrytas šaltiniai patvirtino, kad paskirtoji premjerė I.Ruginienė jau spėjo susitikti su abiem kandidatais ir jų pavardes pateikė prezidentui Gitanui Nausėdai. Vadinasi, I.Ruginienės filtrą kandidatūros praėjo.
Tačiau būtent kultūros ministro kėdė įaudrino dalį politikų, tokiame manevre įžvelgiančių ir tam tikrą paradoksą.
„Šiandien pirmą kartą minime Kultūros dieną. Šiandien M.K.Čiurlionio 150-osios gimimo metinės. Socialdemokratai ir šalies prezidentas sako eikit jūs visi švilpt – Kultūros ministerija keliauja į Nemuno gaujos rankas.
Kaip Jums toks pasveikinimas Kultūros dienos proga? Kaip tai pakomentuoti? Tai yra anapus komentavimo ribų“, – feisbuke rašė liberalas, buvęs kultūros ministras Simonas Kairys.
Pasipiktinimo neslėpė ir konservatorius, buvęs Seimo Kultūros komiteto pirmininkas Vytautas Juozapaitis.
„LSDP „dovana“ Lietuvai M.K. Čiurlionio jubiliejaus ir Kultūros dienos proga. Socialdemokratų sprendimas atsisakyti Kultūros ministerijos – tai ne derybinė smulkmena, o istorinis gėdos aktas.
Partija, kuri didžiuojasi kalbanti apie žmones, iš tiesų atsisakė to, kas žmones daro žmonėmis – kultūros. Be kultūros nėra nei visuomenės brandos, nei solidarumo, nei tikro socialumo. Kasdienybė be kultūros – tai tik tuščia buitis, kurią galima išmatuoti lentelėmis ir procentais, bet ne dvasios gyliu“, – rašė parlamentaras.
Anot V.Juozapaičio, šiandien socialdemokratai parodė, kad jų politinis svoris „matuojamas tik kėdžių skaičiumi“.
„Ir tai turėtų būti jų gėdos ženklas visai ateičiai – partija, kuri išsižadėjo kultūros, išsižadėjo ir moralinės teisės vadintis atsakinga politine jėga“, – tvirtino Seimo narys.
Į socialdemokratų ir „aušriečių“ mainus feisbuke sureagavo ir Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ narė Agnė Jakavičiūtė-Miliauskienė.
„Ir daugiau nedrįskite savo politiniuose lozunguose šaukti, kad Kultūra yra mūsų valstybės pagrindas. Gėda! Jaučiu pareigą atsiprašyti visų savo kultūros kolegų už tai, kas vyksta šiuo metu...
P.S. Prieš žmones nuotraukoje nieko neturiu...kalba apie požiūrį!“ – rašė demokratė.
Taip pat demokratas, europarlamentaras Virginijus Sinkevičius savo ruožtu teigė, kad Energetikos ministerijos apsaugojimas mainais atiduodant Kultūros ministeriją yra tiesiog makabriškas.
„Turbūt derėtų pasidžiaugti, kad dėka prezidentūros pozicijos „Nemuno aušra“ atitraukiama nuo Energetikos ministerijos, kai vienas kertinių „Nemuno aušros“ įrankių per rinkimus buvo žmonių klaidinimas ir melavimas dėl elektros kainų, dėl rinkos poveikio joms, „Igničio“ listingavimo ir taip toliau.
Bet tuo pačiu yra labai makabriška apsaugoti energetikos ministerijai mainais atiduodant kultūros ministeriją. Vienas iš kultūros ministerijos tikslų yra įtraukti kuo daugiau žmonių į kultūrinį valstybės gyvenimą, padėti praplėsti akiratį, atrasti didesnę meilę savo valstybei, puoselėti intelektualinį ir moralinį gyvenimą, atrasti didesnę bendrystę su savo miestu, regionu ar tėvyne – skatinti atsakomybės jausmą.
Kaip tik tai, kas, paradoksalu, padėtų įgyti imunitetą nuo neapykantą ir pagiežą prieš valstybę kurstančių manipuliatorių. Dabar sunku nematyti tokio paradokso, kad aukojame kultūros ministeriją tam, kad apsaugotume energetikos ministeriją nuo tų, kurie galią sukaupė, nes Lietuvoje kultūros politika visuomet buvo kaip tas trečias brolis, kuriam nieko nelieka ir kuris nieko neturi – todėl jį ir atiduoti negaila.
Todėl, matyt, ir dabar jį atiduoda „Nemuno aušrai“, – feisbuke rašė V.Sinkevičius.
Kultūros ministerijaRemigijus ŽemaitaitisNemuno aušra
