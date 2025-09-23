„Čekiukų“ byloje teisiamas Kaišiadorių meras Š. Čėsna: kaltės nepripažįstu, ginsimės teisme

„Pozicija nepasikeitusi, kaltės nepripažįstam, ginsimės teisme, ką ir žadėjau“, – žurnalistams prieš posėdį antradienį Kauno apygardos teisme sakė Š. Čėsna.
Politikas mano, kad jo byla baigsis išteisinimu.
„Kokią baigtį matau? Esu rinkėjams pažadėjęs eiti antrą kadenciją, tokią baigtį ir matau. Mano tikslas – dirbti Kaišiadorių krašto labui“, – teigė meras.
Šioje byloje buvęs Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos narys, dabartinis savivaldybės vadovas kaltinamas sukčiavimu, piktnaudžiavimu bei dokumentų suklastojimu ir disponavimu jais.
Baudžiamosios bylos duomenimis, 2019–2023 m. kadencijos laikotarpiu Š. Čėsna, eidamas Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos nario pareigas, manoma, jog suklastojo 42 tarybos nario išlaidų ataskaitas, jose nurodydamas tikrovės neatitinkančius duomenis apie neva patirtas transporto – degalų įsigijimo – išlaidas, kaip susijusias su tarybos nario veikla. Įtariama, kad tarybos narys, atsiskaitydamas už įsigytą dyzeliną, atskirais atvejais išlaidas apmokėjo įmonei išduotomis kuro kortelėmis.
„Niekaip negaliu paaiškinti, viską aiškinsimės teisme. Kaltės nepripažįstu, bet grąžinau, gal tai bus lengvinanti aplinkybė“, – sakė meras, paklaustas, kodėl jo byloje tiek daug suklastotų ataskaitų.
Tyrimo metu nustatyta, kad tuometinis tarybos narys, klastodamas tarybos nario išmokų ataskaitas ir jas pateikdamas savivaldybės buhalterijai, apgaule savo naudai įgijo 4 tūkst. 424 eurus, priklausiusius Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijai.
Meras žurnalistams sakė, kad minėtą pinigų sumą savivaldybei jau grąžino.
Š. Čėsna taip pat kaltinamas tuo, kad piktnaudžiavo tarnybine padėtimi ir teise gauti išmokas su jo, kaip tarybos nario, susijusios veiklos išlaidoms padengti, siekiant sau turtinės naudos.
Manoma, kad politikas, tyčia pažeisdamas tarybos nario veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus ir nuostatas, aktyviais, sistemingais, ilgą laiką trukusiais neteisėtais veiksmais iškraipė jam, kaip valstybės tarnautojui, suteiktų teisių esmę, sumenkino tarybos nario autoritetą ir visuomenės pasitikėjimą juo, pakenkė Kaišiadorių rajono savivaldybės ir tarybos įvaizdžiui bei sumenkino jų prestižą.
ELTA primena, kad visuomenininkui Andriui Tapinui inicijavus savivaldos politikų lėšų įsisavinimo tyrimą „Skaidrinam“ ir dėl to kilus skandalui dėl galimo politikų piktnaudžiavimo kanceliarinėmis lėšomis, į teisėsaugos akiratį pakliuvo daugybė savivaldybių.
