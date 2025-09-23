A. Kabišaitis: algų padidinimas nepadėjo pritraukti naujų teisėjų

„Viltis, kad tai (algų padidinimas – ELTA) pritrauks žmones, galbūt ir ir tuos, kurie nėra dirbę teismų sistemoje, o, tarkim, yra mokslininkai ar dirbę kituose darbuose ir atneš naujų idėjų, ji nesakyčiau, kad visiškai žlugo, bet kad būtų labai stipriai pasistūmėjusi į priekį, taip nėra“, – „Žinių radijui“ antradienį sakė A. Kabišaitis.
Pasak šalies vadovo patarėjo, šiuo metu Lietuvoje neužpildyti 63 teisėjų etatai, o į šias pozicijas nepakanka pretendentų.
Kaip pastebėjo A. Kabišaitis, taip pat pastebima, kad, pavyzdžiui, į apylinkių teismų teisėjus šiuo metu pretenduoja apie 30 žmonių, tačiau ne visi galės eiti minėtas pareigas.
„Tad, akivaizdu, kad praktiškai net paskyrus visus, pusė laisvų atsiradusių vietų nebūtų užpildyta“, – kalbėjo A. Kabišaitis.
Pasak jo, tokia situacija susidariusi dėl teisėjų darbo krūvio netolygumo. Taip pat, anot A. Kabišaičio, susiduriama ir su kita problema – žemi teisėjų padėjėjų ir sekretorių, atlyginimai.
„Tas atlyginimas (padėjėjų, sekretorių – ELTA) kai kur yra tris ir daugiau kartų mažesnis negu teisėjų, tai pritraukti kvalifikuotų teisininkų, kurie padėtų teisėjams nagrinėjant bylas, yra labai sunku“, – aiškino A. Kabišaitis.
ELTA primena, 2023 m. Seimui pritarus valstybės tarnybos reformai, buvo padidinti teisėjų atlyginimai.
Lietuvoje teisėjų padėjėjų asociacija savo ruožtu siekia atkreipti dėmesį į algų netolygumus teismų sistemoje ir siūlo, kad teisėjų padėjėjų atlyginimai turėtų siekti apie 50–60 procentų teisėjo atlyginimo.
Gitanas Nausėdateisėjaiatlyginimai
Rodyti daugiau žymių