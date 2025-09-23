Dėl „Nemuno aušros“ kandidato į aplinkos ministrus – G. Nausėdos reakcija

„Jaunas žmogus, sąžiningai pripažįstantis, kad neturėjo atsakymų. Į vieną, antrą klausimą pasakė, kad „nenoriu fantazuoti, tai buvo ne mano atsakomybės sritis“ ir į klausimą neatsakė. Toks atsakymas man patinka, nes jis yra sąžiningas“, – išplatintame vaizdo komentare teigė šalies vadovas.
„(...) Pretendentas buvo pasiruošęs, turbūt labai didelių namų darbų jam ir nereikėjo daryti, kadangi jis dirbo viceministru toje pačioje Aplinkos ministerijoje“, – sakė jis.
Valstybės vadovas teigia, jog svarbiais aplinkosaugos klausimais su K. Žuromsku sutarė, tačiau sprendimo dėl kandidato skyrimo dar nepriėmė.
„Man buvo svarbu išgirsti jo viziją dėl miškų, kad negalime atiduoti miškų tvarkymo Žemės ūkio ministerijai, kad tai turi likti Aplinkos ministerijos dispozicijoje. Šiuo klausimu tikrai sutarėme, nes miškų apsauga, o ne masinis kirtimas tikrai turėtų būti mūsų prioritetas“, – sakė G. Nausėda.
„Kaip ir kiti klausimai, Žaliasis kursas, taip pat tam tikri mūsų regionų vandentvarkos klausimai buvo užduoti, atsakymai buvo pateikti. Taip kad tikrai yra tos reikalingos medžiagos priimti sprendimą, bet šiandien aš sprendimo dar nesu priėmęs“, – tęsė jis.
Pirmadienį paskirtosios ministrės pirmininkės Ingos Ruginienės patarėjas Ignas Dobrovolskas Eltai patvirtino, kad premjerė prezidentui G. Nausėdai pateikė kandidatus į aplinkos, energetikos ir kultūros ministrus.
„Nemuno aušrai“ pirmadienį su socialdemokratais apsikeitus Kultūros ir Energetikos ministerijomis, į atitekusį kultūros ministro postą teikiamas „aušrietis“ Ignotas Adomavičius, į aplinkos ministrus premjerė teikia viceministro K. Žuromsko kandidatūrą. Į energetikos ministrus pateikta laikinai šias pareigas einančio Žygimanto Vaičiūno pavardė.
R. Dilba: prezidentas sprendimą dėl K. Žuromsko priims sulaukęs informacijos iš kitų institucijų
Prezidento Gitano Nausėdos vyriausiasis patarėjas Ramūnas Dilba teigia, kad šalies vadovas dar neapsisprendė dėl „aušriečių“ teikiamo kandidato į aplinkos ministrus Kastyčio Žuromsko. Pasak jo, prezidentas priims galutinį sprendimą sulaukęs kitų atsakingų institucijų informacijos.
„Prezidentas, kaip ir minėjau, išgirdo kandidato prioritetus Aplinkos ministerijos kuruojamose srityse, gavo atsakymus“,– antradienį žurnalistams teigė R. Dilba.
„Tačiau sprendimo šiuo metu dar nepriėmė, laukiame institucijų informacijos ir tuomet bus priimtas sprendimas“,– tęsė jis.
Šalies vadovo vyriausiojo patarėjo teigimu, prezidentas nekeičia pozicijos ir pabrėžia, kad kandidatai neturi kelti klausimų dėl galimų interesų konfliktų.
„Prezidentas labai aiškiai išsakė, kad negali būti jokios interesų konflikto net regimybės. Kandidatas šiuo metu, aišku, dirba viceministru, bet iki tol jo patirtis buvo versle“, – sakė R. Dilba.
„Čia turbūt yra nuosekli prezidento pozicija visiems kandidatams“, – pridūrė jis.
Savo ruožtu kandidatas į aplinkos ministrus teigė nenorintis savęs lyginti su laikinuoju ministru Povilu Poderskiu, kurio kandidatūros praėjusią savaitę prezidentas nusprendė netvirtinti.
„Neprofesionalu galbūt būtų lygintis, kuo aš būčiau geresnis arba kuo aš esu geresnis ar blogesnis už prieš tai buvusį mano pirmtaką. Tiesiog išsakiau prioritetines kryptis ir tas pozicijas, kurios, mano manymu, šiai dienai yra svarbios“,– sakė K. Žuromskas.
Anksčiau aplinkos viceministras yra teigęs, jog neketina vadovauti ministerijai, kadangi mano, jog tam yra tinkamesnių kandidatų. Vis tik dabar jis tikina, kad kandidatūros neatsisakys.
„Ne, nebeatsisakysiu. Tai tiesiog natūrali, žmogiška situacija. Galiu atvirai pasakyti, kad pirminis mano sprendimas buvo atsisakyti, nes tikėjausi, kad bus rastas kitas kandidatas, kitas žmogus arba tai bus tuometinis ministras“,– teigė kandidatas.
„Tačiau matant, kad situacija nesidėlioja taip, kaip ji turėjo dėliotis, tada pats pagavau save, kad jau pradėjau viduje jausti ir galvoti, ką galbūt daryčiau kitaip. (…) Pradėjau gal viduje dėlioti, ką reikėtų keisti ir ką reikėtų padaryti kitaip, supratau, kad šį kartą reikia eiti“,– sakė jis.
Tapęs ministru atsižvelgtų į kilusias diskusijas dėl P. Poderskio komandiruotės į Pietų Ameriką
Kandidatas į aplinkos ministrus Kastytis Žuromskas teigia, jog tapęs ministru įvertintų komandiruočių pobūdį, atsižvelgiant į tai, kaip kritiškai buvo vertinama laikinojo Aplinkos ministerijos vadovo kelionė į Prancūzijos Gvianą.
„Matant tą rezonansą, kuris įvyko, tai priimdamas, jei turėsiu galimybę tam tikrus sprendimus (priimti – ELTA), aš atsižvelgsiu į tai, kur tai nuaidėjo ir kokias pasekmes tai lėmė“, – tikino K. Žuromskas.
Su K. Žuromsku prezidentas buvo susitikęs pirmadienį, vėlai vakare. Susitikimas vyko nuotoliu, kadangi šalies vadovas yra komandiruotėje Niujorke.
K. Žuromskas teigia sutaręs su premjere, kad miškai liktų Aplinkos ministerijos atsakomybe
Miškų klausimai turėtų likti Aplinkos ministerijos atsakomybių sferoje, teigia „Nemuno aušros“ siūlomas kandidatas į aplinkos ministrus Kastytis Žuromskas. Pasak dabar viceministro pareigas einančio politiko, dėl to jis jau sutarė ir su ministre pirmininke Inga Ruginiene.
„Kas yra svarbu ir ką pavyko susitarti su premjere pirmadienį ryte – miškai turėtų likti Aplinkos ministerijoje. Jei būtų atsižvelgta ir pastiprinta politinė pozicija Aplinkos ministerijoje, galbūt įsteigiant papildomą viceministro etatą“, – antradienį Prezidentūroje žurnalistams sakė K. Žuromskas.
Planas Valstybinę miškų urėdija perduoti į Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) įtakos sferą buvo įrašytas į 20-osios Vyriausybės programą. K. Žuromskas pripažino, kad dabartiniame etape pakeisti naujojo Ministrų kabineto programą – praktiškai neįmanoma, tačiau jis tikino, kad į ją galima pažiūrėti kažkiek kūrybingiau.
„Negaliu pakomentuoti dėl pačių techninių niuansų, bet aš kaip suprantu, Vyriausybės programą keisti yra labai sunku ar net nelabai įmanoma šiame etape. Turbūt reikės įmantriau ir kitaip pažiūrėti į priemonių planą“, – kalbėjo kandidatas į aplinkos ministrus.
„Pokalbis (su premjere – ELTA) buvo tas, kad Aplinkos ministerijai trūksta papildomų kompetencijų, kad miškų politika galėtų likti (jos atsakomybe – ELTA). Susitarėme, kad įvedus atskirą viceministro portfelį į visą tai ir priėmus papildomų kompetencijų – tai galėtų likti Aplinkos ministerijai“, – teigė K. Žuromskas.
Anot jo, vienas pagrindinių tikslų jam tapus aplinkos ministru, būtų subalansuoti visų susijusių grupių interesus.
„Prezidentui pabrėžiau, kad reikėtų skirti daugiau dėmesio į balanso atradimą. (...) Balanso tarp visų suinteresuotų grupių ministerijoje. Mano nuomone, Aplinkos ministerija yra pati plačiausia ministerija. Čia reikia rasti bendrus sprendimus, atsižvelgiant į verslo, mokslininkų, nevyriausybinių organizacijų (NVO) ir kitų grupių interesus“, – apibendrino K. Žuromskas.
ELTA primena, kad tęsiantis aplinkos ir energetikos ministrų paieškoms, „Nemuno aušra“ ir socialdemokratai sutarė mainytis Energetikos ir Kultūros ministerijomis. Tiesa, prezidentas Gitanas Nausėda dekretu jau buvo paskyręs naująja kultūros ministre socialdemokratę Vaidą Aleknavičienę.
„Aušriečiai“ į kultūros ministro postą teikia bendrapartietį Ignotą Adomavičių į aplinkos ministrus – viceministrą K. Žuromską. Tuo metu į energetikos ministrus socialdemokratai siūlo iki šiol ministerijai vadovavusį Žygimantą Vaičiūną.
Šiuo metu prezidento dekretu yra paskirta 12 ministrų iš 14.
