G. Nausėda įspėjo tarptautinę bendruomenę dėl Rusijos grėsmės: negalime leisti agresijai nugalėti

Kaip pranešė Prezidentūra, daugiausia dėmesio kalboje prezidentas skyrė Rusijos karo Ukrainoje keliamai grėsmei tarptautinei tvarkai ir viso pasaulio saugumui, ragino tarptautinę bendruomenę toliau teikti politinę, karinę, humanitarinę ir ekonominę paramą Ukrainai.
„Mūsų žinia turi būti paprasta ir aiški: negalime leisti agresijai nugalėti, privalome užtikrinti JT Chartijos principų laikymąsi. Turime atliepti šiandienos geopolitinę situaciją“, – pranešime cituojamas G. Nausėda.
Pasak jo, Ukrainos sienos nėra derybų objektas, o mėginimai jas perbraižyti jėga yra visiškai nepriimtini – Lietuva, anot G. Nausėdos, niekada nepripažins neteisėtos Ukrainos teritorijų okupacijos ir aneksijos.
Lietuvos prezidentas šalis paragino remti Specialųjį tribunolą dėl agresijos nusikaltimo bei prisijungti prie Rusijos agresijos prieš Ukrainą padarytos žalos registro.
Pasak Prezidentūros, G. Nausėdos kalboje aptarti ir kiti tarptautinės darbotvarkės klausimai – padėtis Artimuosiuose Rytuose, skubios humanitarinės pagalbos būtinybė Gazoje, įstrigęs taikos procesą bei dviejų valstybių – Izraelio ir Palestinos – konflikto sprendimo svarbą.
Prezidentas taip pat pabrėžė, kad tarptautinė bendruomenė privalo toliau telktis kovoje su dezinformacija.
„Istorinė atmintis privalo būti išsaugota, o tiesa – ginama kaip aukščiausia vertybė“, – savo kalboje sakė šalies vadovas.
Pasak Prezidentūros, kalbos pabaigoje Prezidentas išreiškė paramą JT reformoms ir Generalinio Sekretoriaus JT80 reformų darbotvarkei, siekiančiai labiau įtraukios, veiksmingos ir atskaitingos Jungtinių Tautų Organizacijos.