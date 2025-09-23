G. Nausėdos patarėjas: yra siekis turėti pilnos sudėties Vyriausybę

„Pagal Konstituciją (…) yra sudaroma visa Vyriausybė. Šiuo metu tai yra 14 ministrų, bet reikia turėti galvoje, kad gyvenimas yra įvairus – aplinkybių yra įvairių“, – antradienį „Žinių radijui“ sakė šalies vadovo vyriausiasis patarėjas.
„Jeigu pasižiūrėtume apskritai visą istoriją nuo nepriklausomybės atkūrimo, tai buvo patvirtintų Vyriausybių, kuriose vieno ar kito ministro trūkdavo. Kitaip tariant, realios galimybės gali nulemti, kad yra tvirtinama nepilna Vyriausybė, tačiau, be abejo, siekis yra turėti visą Vyriausybę“, – akcentavo A. Kabišaitis.
Vis dėlto, jo teigimu, tam, kad dėl šio klausimo ateityje nebekiltų ginčų, būtinas situaciją jau nagrinėjančio Konstitucinio Teismo (KT) įvertinimas.
„Konstitucinis Teismas šiuo metu turi bylą (…), yra surinkta medžiaga, tai tas atsakymas, vienoks ar kitoks, be abejo, bus. Tas atsakymas yra svarbus“, – kalbėjo vyriausiasis prezidento patarėjas.
Kaip skelbta anksčiau, parlamento vadovas J. Olekas pirmadienį teigė neatmetantis galimybės, kad ketvirtadienį, jei iki tols prezidentas nepatvirtins naujųjų kandidatų į aplinkos, kultūros ir energetikos ministrus, prisieks tik dalis Vyriausybės.
ELTA primena, kad tęsiantis aplinkos ir energetikos ministrų paieškoms, „Nemuno aušra“ ir socialdemokratai sutarė mainytis Energetikos ir Kultūros ministerijomis. Tiesa, prezidentas Gitanas Nausėda dekretu jau buvo paskyręs naująja kultūros ministre socialdemokratę Vaidą Aleknavičienę.
„Aušriečiai“ į kultūros ministro postą teikia bendrapartietį Ignotą Adomavičių į aplinkos ministrus – viceministrą Kastytį Žuromską. Tuo metu į energetikos ministrus socialdemokratai siūlo iki šiol ministerijai vadovavusį Žygimantą Vaičiūną.
Šiuo metu prezidento dekretu yra paskirta 12 ministrų iš 14.
