Į ministres paskirta ir paskutinę sekundę patraukiama „socdemė“: nuslėpti apmaudo – neįmanoma

„Partijos vadovybė priėmė sprendimą atsisakyti vadovauti Kultūros ministerijai mainais perimdama atsakomybę už Energetikos ministeriją.
Suprantama, jog derybose dėl valdžios formavimo dažnai tenka ieškoti kompromisų, tačiau nuslėpti apmaudo – neįmanoma.
Kultūros reikšmė visuomenei yra nepamatuojama, ji formuoja mūsų tapatybę, stiprina bendruomenes ir kuria ateities viziją.
Tikiuosi, kad Vyriausybė ir naujoji ministerijos vadovybė užtikrins deramą dėmesį kultūros sektoriaus tęstinumui ir plėtrai.
Neabejoju, kad mūsų partija, nepaisant formalių atsakomybės sričių pasikeitimų, ir toliau aktyviai prisidės prie kultūros politikos formavimo Seime bei viešajame diskurse.
Kaip sakė Mikalojus Konstantinas Čiurlionis: „Bet reikia turėti šviesos su savimi, iš savęs, kad šviestum tamsybėse visiems ant kelio stovintiems, kad jie išvydę patys rastų šviesos savyje ir eitų savo keliu, kad nestovėtų tamsybėse“, – savo feisbuko paskyroje rašė V.Aleknavičienė.
socialdemokrataiKultūros ministerijaVaida Aleknavičienė
Rodyti daugiau žymių