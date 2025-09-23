I. Ruginienė pirmą kartą pakomentavo „aušriečių“ pateiktus kandidatus į ministrus

Paskirtoji premjerė laidos metu sureagavo ir į viešojoje erdvėje kilusias aistras dėl įvykusių mainų ir atsakė, kodėl, jos vertinimu, kultūros bendruomenei nerimauti nereikia.
„Viskas, jau šitą procesą baigėme. Niekas niekam nei atidavė, nei paėmė, bet tikrai pagelbėjome savo partneriui, kuris susidūrė su problema skiriant ministrą į šią poziciją. Ir kaip dabar matau, su Kultūros ministerija didelės problemos tikrai nebuvo, atsirado reikiamas žmogus.
Mes, gelbėdami, perėmėme ministeriją ir dabar ją turime socialdemokratų rankose“, – laidoje „Lrytas tema“ kalbėjo I.Ruginienė.
Nors viešojoje erdvėje jau pasipylė kultūros bendruomenės pasipiktinimas, kad Kultūros ministerija atsidūrė „Nemuno aušros“ rankose, pati I.Ruginienė teigė ironijos tokiuose mainuose nematanti, o ironijos, anot jos, tame nematė ir pats „Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis.
„Nematė jis ironijos. Man atrodo, kad R.Žemaitaitis kai kada pademonstruoja savo humoro jausmą, bet tikrai nebuvo jokios ironijos šiuose mainuose. Šiandien kalbėjau su būsimu ministru, aptarėme nemažai klausimų, ir pakankamai rimtų klausimų. Ministras nusiteikęs dirbti, įsiklausyti, yra susipažinęs su programa. Manau, kad kultūros bendruomenei nerimauti per daug nereikia“, – tikino I.Ruginienė.
Paskirtoji premjerė patvirtino pateikusi prezidentui Gitanui Nausėdai visus likusius kandidatus į ministrus: į kultūros ministro postą teikiamas „aušrietis“ Ignotas Adomavičius, į energetikos ministeriją socialdemokratų siūlomas iki šiol jai vadovavęs Žygimantas Vaičiūnas, į aplinkos ministrus – viceministras Kastytis Žuromskas.
Ar „Nemuno aušros“ kandidatai visiškai išpildė lūkesčius, ar tiesiog spaudė laikas ir reikėjo skubėti teikti kandidatus?
„Aš esu perfekcionistas, tai lūkesčiai mano tikrai aukšti. Manau, kad bet kuris iš 14 būsimų ministrų tobulės, dirbs, mokysis ir augs. Bet galiu pasakyti – iš esmės kalbame apie du žmones – tai šie du kandidatai, iš to viso spektro, kurį aš jau turėjau pavardžių, kuriuos jau testavau, kai kurie nepraėjo mano filtro, tai šie, matyt, yra geriausias variantas“, – aiškino I.Ruginienė.
Tuo pačiu I.Ruginienė pripažino, kad socialdemokratų partijoje buvo įvairių nuomonių dėl to, ar socialdemokratai tikrai turėtų teikti būtent prezidento norimą kandidatą, o ne partijai priklausantį politiką.
„Buvo įvairių nuomonių, kažkam Žygimantas patiko, kažkam ne. „Socdemų“ partijoje tikrai partiškumas irgi turi didelę reikšmę, tai buvo klausimas, o kaip tada su Ž.Vaičiūnu? Bet išsispręs tie visi klausimai. Man pačiai su Ž.Vaičiūnu dirbti buvo pakankamai gerai visus šiuos mėnesius, dirbome toje pačioje Vyriausybėje, priekaištų aš jam dėl darbo niekada neturėjau. Tai yra žmogus, kuris puikiai susitvarkys su savo darbu“, – tikino paskirtoji premjerė.
Visgi, ar tikrai buvo suderinta Ž.Vaičiūno kandidatūra su socialdemokratų partijos nariais, nes tam reikalingas partijos prezidiumo sprendimas?
I.Ruginienė pripažino, kad Prezidiumas sušauktas nebuvo, bet dar bus.
„Bet ir sąlygos, prie kurių sudarinėjome Vyriausybę, irgi buvo neeilinės. Viena vertus, galėjome pasirinkti mažumos Vyriausybės modelį, bet partija tikrai to nenorėjo. Partija norėjo išlaikyti koaliciją būtent su šiais partneriais, kuriuos dabar turime, tai mes su partijos pirmininku darėme viską, kad ši koalicija išliktų ir toliau galėtų dirbti“, – argumentavo ji.
Kam tuomet dar reikia šaukti socialdemokratų prezidiumą, jeigu Ž.Vaičiūno pavardė jau pateikta prezidentui?
„Vis tiek bendruomenėje apsitarsime, bent jau informuoti bendruomenę. Mes su partijos pirmininku informuojame, valdyba tikrai apie tai žino, bet koks buvo procesas, kodėl tokie sprendimai priimti ir kaip viskas vyko, tai informuoti bendruomenę tikrai reikia“, – kalbėjo I.Ruginienė.
Taip pat I.Ruginienė nesutiko, kad socialdemokratai derybose per daug nusileido R.Žemaitaičiui – anot jos, mainai buvo lygiaverčiai, nes „aušriečiai“ atsisakė Seimo pirmininko pozicijos.
„Socialdemokratai išlaikė Seimo pirmininko ir premjero pozicijas. Tai pakankamai aukšti postai, ir tų aukštų postų du viceminintrai nepakeis“, – teigė ji.
I.Ruginienė neatmetė, kad ministrų priesaikos galėtų įvykti dar šią savaitę.
