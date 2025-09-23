N. Grunskienė kreipėsi į Seimą dėl „aušriečio“ S. Bucevičiaus teisinės neliečiamybės naikinimo

Kaip nurodė N. Grunskienė, S. Bucevičiui siekiama pareikšti įtarimus čekiukų“ byloje. Ši byla, pasak generalinės prokurorės, išskirta iš tyrimo dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos nariams 2019–2023 m. kadencijos metu išmokėtų išmokų.
S. Bucevičiui siekiama pareikšti įtarimus dėl dokumento suklastojimo ar disponavimo suklastotu dokumentu, svetimo turto pasisavinimo ir piktnaudžiavimo.
Prokuratūros duomenimis, S. Bucevičius, 2019–2023 m. eidamas Akmenės rajono savivaldybės tarybos nario pareigas, galimai suklastojo 4 išlaidų ataskaitas, įtraukdamas į jas duomenis ir pridėdamas kvitus, apmokėtus ne savo vardu, o 7 juridinių, 6 fizinių asmenų mokėjimo kortelėmis ir 1 užsienio banko išduota mokėjimo kortele.
Anot N. Grunskienės, šie galimai suklastoti dokumentai buvo pateikti Akmenės rajono savivaldybės administracijai, o S. Bucevičius galimai pasisavino apie 819 eurų.
„Siekiant tęsti ikiteisminį tyrimą ir priimti pagrįstą procesinį sprendimą dėl tyrimo baigties, būtinas kompetentingos institucijos leidimas patraukti Seimo narį baudžiamojon atsakomybėn. Esant tokiam leidimui, jam galėtų būti surašytas ir įteiktas pranešimas apie įtarimą, atlikta įtariamojo apklausa“, – nurodė N. Grunskienė.
Pats S. Bucevičius, kaip ir žadėjo anksčiau, kreipėsi į Seimą, prašydamas, kad jo teisinis imunitetas būtų panaikintas supaprastinta tvarka – nesudarant laikinosios tyrimo komisijos.
„Suprasdamas savo ir prokurorės prašymą, negaišindamas Seimo laiko, supaprastinta tvarka atsisakau sudaryti komisiją“, – sakė „aušrietis“.
Kaip numato Seimo statutas, parlamentarui sutinkant, kad jo imunitetas būtų naikinamas supaprastinta tvarka, tokiu atveju laikinoji parlamento tyrimo komisija nėra sudaroma. Seimo pirmininkas teikia parlamentui nutarimą dėl sutikimo leisti politiką patraukti baudžiamojon atsakomybėn. Toks nutarimas gali būti priimtas, kai už jį balsuoja daugiau kaip pusė visų Seimo narių.
Nida GrunskienėNemuno aušraSaulius Bucevičius
Rodyti daugiau žymių