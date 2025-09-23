Prezidentūra atmeta kritiką dėl esą peržengiamų įgaliojimų: nežinau, ar galima įžvelgti Konstitucijos pažeidimą

„Nežinau, gal turėčiau pasitikslinti, kur mato tą Konstitucijos ribų peržengimą. Šiuo metu patvirtinta Vyriausybė, yra paskirti ne visi ministrai. Tai jie turi būti paskirti ir tie veiksmai yra daromi. Tai nežinau, ar čia galima būtų įžvelgti kažkokį Konstitucijos ar kažkokios kitos teisės reikalavimų pažeidimą“, – antradienį „Žinių radijui“ sakė A. Kabišaitis.
„Reikėtų grįžti prie konstitucinių reikalavimų. Juk ministrų kandidatūras prezidentui teikia ministras pirmininkas. Tai čia yra pirmiausiai ministro pirmininko pasirinkimas ir savo komandos, ministrų matymas. Tai viskas prasideda nuo to“, – dėstė jis.
„Priklausymas partijai yra žmogaus teisė“
Kaip skelbta, šalies vadovas G. Nausėda, kaip ir pernai lapkritį, tikino netvirtinsiąs partinių „Nemuno aušros“ kandidatų į Vyriausybės kabinetą. Tiesa, praėjusią savaitę ši pozicija švelnėjo –užsitęsus ministrų paieškoms, vyriausiasis patarėjas Frederikas Jansonas teigė, kad valdantieji gali teikti ir „aušriečiams“ priklausančių politikų kandidatūras.
A. Kabišaitis pažymi – svarstydamas „Nemuno aušros“ pasiūlytus kandidatus, G. Nausėda vertindavo pretendentų profesionalumą, o ne priklausymą vienai ar kitai partijai.
„Prezidentas iš tikrųjų visada kėlė klausimą dėl ministrų profesionalumo. Tai klausimas apie tai, ar jis gali padaryti kažką to, ko reikia Lietuvai, ar kažkokį proveržį ar naujų idėjų (įnešti – ELTA), o ne apie tai, kad vien tiktai klausimas yra priklausymas partijai. Be jokios abejonės, kad priklausymas partijai yra žmogaus teisė“, – dėstė patarėjas.
„Čia ne kalba apie atsitraukimą. Kalba apie tai, kad prezidentas visada kėlė tą profesionalumo ir, kita vertus, reputacijos klausimą“, – apibendrino jis.
ELTA primena, kad tęsiantis aplinkos ir energetikos ministrų paieškoms, „Nemuno aušra“ ir socialdemokratai sutarė mainytis Energetikos ir Kultūros ministerijomis. Tiesa, prezidentas Gitanas Nausėda dekretu jau buvo paskyręs naująja kultūros ministre socialdemokratę Vaidą Aleknavičienę.
„Aušriečiai“ į kultūros ministro postą teikia bendrapartietį Ignotą Adomavičių į aplinkos ministrus – viceministrą Kastytį Žuromską. Tuo metu į energetikos ministrus socialdemokratai siūlo iki šiol ministerijai vadovavusį Žygimantą Vaičiūną.
Šiuo metu prezidento dekretu yra paskirta 12 ministrų iš 14.
