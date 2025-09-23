R. Puchovičius neįžvelgia rizikų dėl turimų ryšių su K. Žuromsku ir tvirtina, kad R. Žemaitaitis su svainių nėra artimi

„Jis atėjo kartu su manimi į partiją. Tai buvo visiems žinoma. Taip, mes esame draugai ir šeimomis draugaujame, tai čia kažkokių problemų, kur nori padaryti, nei aš, nei kiti nematome“, – antradienį Seime žurnalistams komentavo R. Puchovičius.
Visgi parlamentaras patvirtino, kandidatas į ministrus yra konsultavęs vieną iš jo įmonių.
„Jis (K. Žuromskas – ELTA) konsultavo mano įmonę, kur aš esu akcininkas, dabar jokios veiklos ten nevykdau. Jis dėl paskolų suteikimo buvo kaip konsultantas“, – sakė „aušrietis“.
Pirmadienį portalas „Delfi.lt“ skelbė, kad aplinkos viceministru šiuo metu dirbantis K. Žuromskas yra susijęs su „Nemuno aušros“ vicepirmininku R. Puchovičiumi.
Portalas rašė, kad, Registrų centro duomenimis, K. Žuromskas kadaise vadovavo bendrovei „Constructionrk“, turėjo 33 proc. jos akcijų. Vėliau „Constructionrk“ akcijos atiteko R. Puchovičiui, kuris buvo ir šios įmonės vadovas.
Taip pat savo „LinkedIn“ paskyroje K. Žuromskas nurodė, kad 2020–2024 metais įmonėje „Tvari statyba“ buvo nekilnojamojo turto (NT) agentu. R. Puchovičius yra šios įmonės akcininkas.
„Dėl Žuromskio nėra jokių problemų. Jeigu tu prieš tai turėjai kažkur dirbti, turėjai šeimą išlaikyti, jeigu žmogus dirbo su mano įmone, tai aš nematau jokios problemos šioje vietoje“, – tvirtino R. Puchovičius.
Neigia R. Žemaitaičio ryšius su I. Adomavičiumi
Tuo metu kalbėdamas apie „aušriečių“ į kultūros ministrus siūlomo Ignoto Adomavičiaus ryšius su „Nemuno aušros“ pirmininku Remigijumi Žemaitaičiu, R. Puchovičius neigė artimas sąsajas tarp partijos lyderio ir kandidato.
„Remigijaus brolio žmonos sesės vyras (I. Adomavičius – ELTA), tai jokių ryšių Žemaitaitis su Ignotu neturi. Nėra nei pusbrolis, nei dar kažkas. Mes visi giminės, visi atėjome nuo Adomo ir Ievos. Tai manau, kad tikrai negalima taip sakyti, jog jis yra švogeris, svainis“, – tikino „aušrietis“.
„Nemuno aušrai“ su socialdemokratais apsikeitus Kultūros ir Energetikos ministerijomis, į atitekusį kultūros ministro postą teikiamas „aušrietis“ I. Adomavičius, į aplinkos ministrus paskirtoji premjerė Inga Ruginienė teikia viceministro K. Žuromsko kandidatūrą.
Šiuo metu prezidento dekretu yra paskirta 12 ministrų iš 14.
