S. Skvernelis parlamente surengė „turnyrą“ I. Ruginienei

S.Skvernelis surengė „blic“ turnyrą
Į demokratų frakciją atsakyti į kilusius klausimus dėl Vyriausybės formavimo atvykusiai paskirtajai premjerei S.Skvernelis iškart turėjo tris „blic“ klausimus. Kaip pats pavadino – dabar įvyks staigus „blic“ turnyras.
Pirmasis S.Skvernelio klausimas – ar I.Ruginienė žino, koks yra valstybės biudžetas. Šis klausimas pasirinktas neatsitiktinai. Ne visi I.Ruginienės ministrai galėjo atsakyti į tokį klausimą.
I.Ruginienė atsakė, kad kitais metais į valstybės biudžetą planuojama surinkti apie 17 mlrd. „su uodegėle“ eurų.
„Čia jau pliusas yra, kad bent premjerė žino“, – atšovė S.Skvernelis.
Antrasis jo surengto turnyro klausimas buvo apie nepotizmą. „Nemuno aušros“ lyderis į kultūros ministrus pateikė savo svainio Ignoto Adomavičiaus kandidatūrą. Jis paskirtajai premjerei tiko. S.Skvernelis negailėjo kritikos tokiam pasirinkimui, pabrėždamas, kad „ministras darbuosis šeimos rate“.
„Aš neteigčiau, kad būtent giminystės ryšiais priimtas sprendimas, nes vis dėlto žmogus yra partietis, dirba partijoje. Tai nėra iš gatvės paimtas žmogus ir tik dėl giminystės ryšių pasiūlytas į šitą poziciją. Bet neatmeskime ir to fakto, kad Lietuva maža. Galbūt, Sauliau, ir mes esame tolimi giminės. Taip gali būti“, – pajuokavo I.Ruginienė.
„Norėjau sakyti neduok tu Dieve, bet gal...“ – tyliai replikavo S.Skvernelis.
„Man atrodo, kad reikia duoti šansą žmogui dirbti ir pasižiūrėsime. Gal visai jus teigiamai nustebins“, – konstatavo paskirtoji premjerė.
Turnyrą S.Skvernelis užbaigė klausimu apie šios valdančiosios koalicijos krikštatėvį ir krikštamotę – kas buvo atsakingas už tokio sąstato koalicijos suformavimą.
„Visa partija. Tai nėra paslaptis, kad prieš kelias savaites buvo partijos sprendimas, ir taryboje buvo balsuota dėl įvairių koalicijos formavimo būdų, sudėties, ir buvo priimtas sprendimas būtent tokiai koalicijai. Dėl to koalicijos sutartis ir buvo pasirašyta“, – paprastai atsakė I.Ruginienė.
Daugiausia klausimų – dėl I.Adomavičiaus
Progą patys klausimus užduoti gavę demokratai buvo labiausiai susirūpinę dėl Kultūros ministerijos – tiek dėl mainų, po kurių ji atiteko „Nemuno aušrai“, tiek dėl kandidato užimti ministerijos vadovo pareigas.
Demokratė Rima Baškienė sakė mačiusi daug kultūros ministrų ir visi jie turėjo didesnį ar mažesnį pasirengimą, bet būtent I.Adomavičiaus kandidatūra, kuris iki šiol užsiiminėjo šaldytų itališkų produktų verslu, šokiravo kultūros bendruomenę.
„Net nepabuvus niekuo kultūroje, tik padainavus chore mokykloje – per maža kompetencija. Kultūros bendruomenė yra nuoširdžiai susirūpinusi, sunerimusi, kad šitaip neatsakingai parinktas kandidatas“, – kalbėjo R.Baškienė.
Savo ruožtu I.Ruginienė ragino kolegas nusiraminti.
„Tikrai kviečiu nusiraminti, nerimą padėti į šalį. Noriu jus patikinti, kad viskas bus gerai. Mainai reiškia, kad jie galėjo būti įvairūs. Kokie jie beatsitiktų, ta bendruomenė, matyt, būtų irgi sunerimusi. Pasirinkome būtent tą sritį, kur matėme, kad galėtume teikti kandidatą, kuris galėtų dirbti šitoje ministerijoje.
Taip jau atsitiko, kad tai yra kultūra. Bet tai jokiu būdu nenuneigia fakto, kad kultūra yra prioritetas, man tai yra svarbi sritis, ir dėl to aš pati deklaruoju, kad turėsiu akylesnę akį į šią sritį ir ministrui padėsiu“, – pažadėjo ji.
I.Adomavičius anksčiau Seime talkino demokratei Agnei Širinskienei, kol ši dar buvo „Nemuno aušros“ narė.
„Ministre (pirmininke), aš irgi pagalbos ranką, matyt, ištiesiu, jeigu dar kokį kadrą reikės užauginti, jūs atsiųskite, nes, kaip matau, po mėnesio darbo pas mane visai neblogi ministrai gaunasi“, – ironizavo ji.
Susikirto dėl Ž.Vaičiūno
Nuoskaudas demokratai išliejo ir dėl jų buvusio ministro Žygimanto Vaičiūno. Demokratų nebepakvietus formuoti naujos valdžios, „socdemai“ nusprendė Ž.Vaičiūną pasilikti ministru, jis jau kalba ir apie galimybę stoti į socialdemokratų partiją, nors pas demokratus nestojo.
Demokratas Domas Griškevičius teiravosi, ar sąlyga stoti į partiją, jei nori būti jos deleguotu ministru, socialdemokratai taikys ir užsienio reikalų ministrui Kęstučiui Budriui. Jis Vyriausybėje atsirado prezidento pageidavimu, anksčiau ėjo jo patarėjo pareigas.
„Iš dabartinės, 19-osios Vyriausybės, turėjome nepartinių ministrų. Bet štai vienam, norinčiam likti, kaip suprantame, yra iškelta sąlyga tapti socialdemokratų partijos nariu. Klausimas – ar toks pat pasiūlymas tapti socialdemokratų partijos nariu bus ir užsienio reikalų ministrui K.Budriui?“ – klausė D.Griškevičius.
I.Ruginienė patvirtino, kad tokia sąlyga Ž.Vaičiūnui iš tiesų buvo iškelta.
„Man atrodo, normalu, kad partija nori, jog Vyriausybėje partinių ministrų būtų kuo daugiau. Aš manau, kad ir jūs darytumėte lygiai tą patį, nežinau, kodėl nepadarėte. Buvo šansas tą padaryti. Tai taip, mūsų yra tokia sąlyga ir mes tą sutarėme“, – pažymėjo ji.
D.Griškevičius dar kartą perklausė, ar toks reikalavimas bus taikomas ir K.Budriui: „Prašyčiau patikslinti antrą klausimo dalį – dėl K.Budrio. Ar tokia sąlyga bus?“.
„Mes patys partijoje apsispręsime, kaip reikia daryti. Kai tik apsispręsime, paskelbsime šitą poziciją“, – atsakė I.Ruginienė.
„Tai ar partija eina premjero pareigas, ar I.Ruginienė?“ – neatlyžo toną jau keldamas demokratas.
„Ką tik pasakėte, kad tai labai svarbu. Tai klausimas yra – kodėl keliamas dvigubas standartas tiems patiems ministrams?“ – toliau klausė D.Griškevičius.
I.Ruginienė kartojo – partija norėtų, kad Vyriausybėje būtų kuo daugiau socialdemokratams priklausančių ministrų. Pasak jos, Ž.Vaičiūnas neprieštaravo prisijungimui prie partijos.
„Jei K.Budrys pareikš norą įstoti į partiją – mes mielai jį priimsime“, – konstatavo I.Ruginienė.
D.Griškevičius paprašė patikslinti, ar Ž.Vaičiūnas pats išreiškė norą tapti socialdemokratu.
„Tegul tai lieka mūsų partijos lygmenyje“, – nedetalizavo I.Ruginienė.
„Supratau – dvigubi standartai“, – rėžė D.Griškevičius.
