Teismui perduota byla dėl tyčinio namų padegimo Šalčininkų rajone

Kai pranešė prokuratūra, byloje kaltinimai grasinimu nužudyti ar sunkiai sutrikdyti asmens sveikatą pareikšti penkiems Šalčininkų rajono gyventojams, trys iš jų kaltinami ir svetimo turto sugadinimu visuotinai pavojingu būdu.
Anot teisėsaugos, ikiteisminio tyrimo duomenimis, šių metų sausio 1-osios ankstų rytą, Šalčininkų rajone, Samarakiškių kaime, trys vyrai, įtariama, išdaužė du vieno gyvenamojo namo langus, benzinu aplaistė namo sieną ir ją padegė. Gaisro metu apdegė pastato išorės bei vidaus patalpos.
Kaip nurodė prokuratūra, po kelių valandų galimai tie patys asmenys sukėlė gaisrą Šalčininkų rajono Vėžionių kaime: padegė benzinu aplaistytą rąstinio namo sieną bei kieme stovintį automobilį.
Nukentėję keturi asmenys nurodė patyrę beveik 60 tūkst. eurų turtinę žalą.
Kaltinamieji šioje byloje policijos pareigūnų buvo sulaikyti tą pačią dieną, kai dar su keliais bendrininkais automobilyje vežėsi iš anksto paruoštus metalinius strypus. Teisėsauga įtaria, kad vyrai ketino susidoroti su vienu žmogumi, kuriam grasino telefonu.
Visi sulaikyti asmenys (gim. 1992 m., 1993 m., 2000 m., 2001 m. bei 2004 m.) buvo neblaivūs.
Visi kaltinamieji anksčiau yra teisti, keli iš jų – net po 9 kartus. Anot prokuratūros, jų atsakomybę sunkina tai, kad nusikalstamas veikas jie padarė bendrininkų grupėje ir apsvaigę nuo alkoholio.
Griežčiausia jiems gresianti bausmė – laisvės atėmimas iki 5 metų.
Baudžiamoji byla perduota nagrinėti Vilniaus regiono apylinkės teismo Šalčininkų rūmams.