A. Zuokas siūlo „aušriečiams“ atiduotą kultūros ministro postą išpirkti už 180 tūkst. eurų

„Siūlau prezidentui ir paskirtajam ministrui pirmininkui organizuoti Kultūros ministro posto „išpirkimą“ iš Remigijaus Žemaitaičio pagal Lietuvos Respublikos politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo bei finansavimo kontrolės įstatymą. „Išpirkimo“ kaina – 180 tūkst. eurų, tai yra apytikslis kultūros ministro atlyginimas iki šios Seimo kadencijos pabaigos. Ir bet kuriai partijai didelė finansinė parama“, – socialiniame tinkle „Facebook“ trečiadienį paskelbė parlamentaras.
Jo teigimu, siekiant surinkti šią sumą, galėtų prisidėti visa kultūros bendruomenė, pasirašiusieji peticiją ir kiti tokią idėją palaikantys gyventojai.
A. Zuokas taip pat pažymėjo sutinkantis, kad „aušriečių“ kandidatas į kultūros ministrus nėra tinkamas šioms pareigoms, bei pridūrė, kad visa atsakomybė dėl susidariusios situacijos tenka šalies vadovui ir premjerei.
„Tikėtina, tokio pasipiktinimo nebūtų, jei kandidatas jau būtų turėjęs patirties kultūros srityje arba bent būtų žinomas viešųjų kultūros politikos diskusijų dalyvis. Deja, ir pati partija, deleguojanti kandidatą, pagal reputaciją yra labai toli nuo žodžio „kultūra“. Kandidatas į kultūros ministrus nėra net „Nemuno aušros“ kultūros komiteto narys“, – dėstė Seimo narys.
„Atsakomybė dėl susidariusios situacijos tenka ir Lietuvos prezidentui Gitanui Nausėdai, ir Socialdemokratų partijai, ir kandidatei į Ministrus Pirmininkus Ingai Ruginienei. Neatsakinga būtų ignoruoti kultūros žmonių peticiją, kurią per itin trumpą laiką pasirašė beveik 40 tūkstančių žmonių“, – akcentavo jis.
Tuo metu svarstant naujojo ministerijos vadovo klausimą, jo siūlymu, socialdemokratai galėtų surengti viešą internetinį balsavimą dėl dviejų šiuo metu viešai minimų kandidatų: dabartinio ministro Šarūno Biručio ir naujosios kandidatės Vaidos Aleknavičienės.
„Tai būtų nauja ir demokratiška praktika“, – pabrėžė A. Zuokas.
Kaip skelbta anksčiau, kandidatu į kultūros ministrus teikiamas I. Adomavičius yra viešai kritikuojamas, esą neturi reikalingos patirties bei kompetencijos šioms pareigoms eiti.
Dėl jo kandidatūros bei dėl sprendimo Kultūros ministeriją patikėti „Nemuno aušrai“ kultūros bendruomenės atstovai ketvirtadienio rytą žada rinktis į protestą.
Savo ruožtu su juo antradienį susitikęs prezidentas G. Nausėda verdiktą dėl I. Adomavičiaus galimybių eiti ministro pareigas žada artimiausiu metu.
Artūras ZuokasNemuno aušraGitanas Nausėda
Rodyti daugiau žymių