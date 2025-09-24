D. Matulionis: jokio suinteresuotumo iš Prezidentūros pusės dėl braziliškų lėktuvų įsigijimo nėra

„Tai yra krašto apsaugos ministrės siūlymas, kai buvo pateikta VGT (Valstybės gynimo taryboje – ELTA), tam buvo pritarta VGT posėdyje. Jokio suinteresuotumo iš Prezidentūros pusės, specifinio suinteresuotumo, dėl tų lėktuvų įsigijimo nėra“, – trečiadienį žurnalistams Prezidentūroje teigė D. Matulionis.
Kaip jau buvo skelbta, socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius pareiškė, kad galutinis sprendimas dėl braziliškų orlaivių įsigijimo turi būti priimtas tik sulaukus Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) išvadų.
Tuo metu krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė pažymi, jog šiame etape sutartis dėl braziliškų orlaivių dar nėra pasirašyta.
Lietuva tris „C-390 Millennium“ orlaivius planuoja įsigyti iš Brazilijos bendrovės „Embraer Defense & Security“.
Į STT prašydami ištirti, ar įsigyjant braziliškus transportinius lėktuvus nebuvo pažeisti pirkimus reglamentuojantys teisės aktai, kreipėsi šio sprendimo kritikai – Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) atstovai Giedrimas Jeglinskas ir L. Kasčiūnas.
Politikai abejoja šio įsigijimo pagrįstumu ir KAM argumentais, nerimauja, kad galutinis tokio pirkimo naudos gavėjas yra Brazilija, kuri kartu su Rusija priklauso BRICS šalių blokui.
STT pradėjus ikiteisminį tyrimą dėl braziliškų karinių lėktuvų įsigijimo, KAM teigė teikusi ir teiksianti tyrėjams visą informaciją.
Deividas MatulionisPrezidentūraKrašto apsaugos ministerija (KAM)
