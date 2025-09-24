D. Šakalienė dėl braziliškų orlaivių pirkimo: sutarties dar nepasirašėme

„Tikrai suprantu pirmininko poziciją, kai jis paskelbia, kad skaidrumas ir visi atsakymai į klausimus yra mūsų esminis tikslas. (...) Sutarties mes taip pat nesame pasirašę. Šioje situacijoje mes net nesame priėmę galutinio sprendimo dėl lėšų panaudojimo“, – LRT radijui teigė D. Šakalienė.
„Kas yra aišku ir yra nekvestionuotinas principas, kad šių orlaivių įsigijimas niekaip negali susikirsti su divizijos vystymu“, – akcentavo ji.
Pasak ministrės, sprendimą įsigyti orlaivius Valstybės gynimo taryba (VGT) priėmė atliepdama kariuomenės poreikius.
„Mano, kaip ministrės, esminis momentas yra atliepti tą karinį poreikį, dėti visas pastangas, kiek yra įmanoma, surasti galimybių jam patenkinti“, – dėstė ji.
„Leisiu sau aštrokai pasakyti, kad jeigu (…) nukristų mūsų „Spartan“, net neabejoju, kad mūsų politikai dramatiškai stovėtų ir sakytų, kodėl nepadaryta viskas, kad užtikrintų mūsų pilotų saugumą. Siūlau nepolitizuoti ir girdėti, ko reikia kariuomenei“, – kalbėjo D. Šakalienė, akcentuodama, kad dabartiniai orlaiviai jau sensta.
M. Sinkevičius antradienį pareiškė, kad KAM sutartį dėl braziliškų karinių orlaivių įsigijimo turėtų pasirašyti tik sulaukusi STT atliekamo ikiteisminio tyrimo išvadų. Jo teigimu, valdantieji taip pat vertins siūlymus sprendimą dėl orlaivių įsigijimo atidėti.
Tam politikas nurodė naujosios Vyriausybės bei premjerės Ingos Ruginienės prašysiantis sudaryti darbo grupę, kuri išanalizuotų, ar planuojamas pirkimas yra tikslingas, ir argumentuotai atsakytų į visuomenės bei politikų keliamus klausimus, ar pirkimą verta tęsti, ar lėšas geriau skirti kitiems gynybos prioritetams.
Tyrimą dėl trijų braziliškų transportinių orlaivių „Embraer“ C-390 įsigijimo STT pradėjo praėjusią savaitę, po šio sprendimo Krašto apsaugos ministerija (KAM) Eltai nurodė neplanuojanti stabdyti pirkimo procedūrų.
Lietuva tris „C-390 Millennium“ orlaivius planuoja įsigyti iš Brazilijos bendrovės „Embraer Defense & Security“.
Į STT prašydami ištirti, ar įsigyjant braziliškus transportinius lėktuvus nebuvo pažeisti pirkimus reglamentuojantys teisės aktai, kreipėsi šio sprendimo kritikai – Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto atstovai Giedrimas Jeglinskas ir L. Kasčiūnas.
Politikai abejoja šio įsigijimo pagrįstumu ir Krašto apsaugos ministerijos (KAM) argumentais, nerimauja, kad galutinis tokio pirkimo naudos gavėjas yra Brazilija, kuri kartu su Rusija priklauso BRICS šalių blokui.
STT pradėjus ikiteisminį tyrimą dėl braziliškų karinių lėktuvų įsigijimo, KAM teigė teikusi ir teiksianti tyrėjams visą informaciją.
Dovilė ŠakalienėSpecialiųjų tyrimų tarnyba (STT)Krašto apsaugos ministerija (KAM)
Rodyti daugiau žymių