Dar nebaigtoje formuoti J. Oleko komandoje – nauji veidai

Buvęs sveikatos apsaugos ministras Gediminas Černiauskas patarinėja parlamento vadovui ekonominiais klausimais.
Kuruoti vidaus reikalų sistemą paskirtas buvęs Valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas Saulius Stripeika.
Viešaisiais ryšiais J. Oleko komandoje rūpinsis komunikacijos specialistė Gitana Letukienė ir Seimo pirmininko atstovė spaudai Kamilė Bražionė.
Seimo pirmininko padėjėja istorinės atminties klausimais paskirta Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centre dirbusi Aldona Jakavonienė.
Planuojama, kad nuo spalio patarėjo užsienio politikos klausimais pareigas užims ambasadorius Ričardas Degutis.
Kaip Eltai sakė Seimo pirmininko sekretoriato vadovas Povilas Pinelis, parlamento vadovo komanda dar nebaigta formuoti.
„Planuojame, kad prie jos dar prisijungs patarėjai krašto apsaugos ir socialinių reikalų klausimais. Tai bus stipri komanda. Joje dirbs visuomenėje žinomi savo sričių žinovai“, – Eltai sakė P. Pinelis.
ELTA primena, kad rugsėjo 10 d. pasikeitus valdančiajai daugumai J. Olekas išrinktas Seimo pirmininku. Šiose pareigose jis pakeitė demokratą Saulių Skvernelį.
