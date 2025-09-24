G. Nausėda apie D. Trumpo pareiškimus dėl Rusijos orlaivių: labai geras atgrasymo faktorius

„Lėktuvai, kurie sąmoningai pažeidžia ir sistemingai pažeidžia NATO valstybių erdvę, iš tikrųjų, pirmiausiai jie turėtų būti įspėjami. Bet toks pareiškimas yra labai geras atgrasymo faktorius, nes manau, kad Rusija, žinodama, kad gali būti tokio pobūdžio reakcija, kitą kartą labai gerai pagalvos organizuodama panašaus pobūdžio sabotažinius veiksmus ir, ko gero, gerbs mūsų teritorinį suverenumą“, – Prezidentūros išplatintame vaizdo įraše antradienį teigė G. Nausėda.
„Bet tai turi būti pasakyta kredibiliai, tai turi būti pasakyta labai aiškiai ir, be abejo, tokia žinia iš JAV prezidento manau padarys tinkamą įspūdį Rusijai“, – vizito Niujorke metu sakė jis.
Kaip skelbta, antradienį JAV prezidentas pareiškė, kad NATO šalys turėtų numušinėti jų oro erdvę pažeidžiančius orlaivius.
„Taip“, – atsakė D. Trumpas į žurnalisto klausimą, ar Aljanso valstybės turėtų numušinėti Rusijos orlaivius, jei jie įskrenda į jų oro erdvę.
Tuo metu kiek anksčiau valstybės sekretorius Marco Rubio žiniasklaidai sakė, kad NATO nenumušinės Rusijos lėktuvų savo oro erdvėje, jei šie neatakuos.
Po to, kai Rusijos lėktuvai MiG-31 12 minučių pažeidinėjo Estijos oro erdvę, kelios NATO šalys narės pareiškė, kad yra pasirengusios numušti tokius pažeidėjus.
Lenkijos užsienio reikalų ministras Radoslawas Sikorskis sakė – jei Rusijos raketa ar kitas objektas pateks į NATO erdvę, tyčia ar atsitiktinai, Rusija neturėtų skųstis Jungtinių Tautų (JT) Saugumo Taryboje, kad šis objektas buvo numuštas.
Jungtinės Karalystės užsienio reikalų ministrė Yvette Cooper pabrėžė, kad Londonas ir NATO sąjungininkės, jei reikės, pasipriešins Rusijos lėktuvams Europos oro erdvėje.
Tai pat ir Švedijos gynybos ministras Palas Jonsonas sakė, kad Stokholmas panaudos jėgą, jei to reikės.
