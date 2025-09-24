G. Nausėda apie R. Žemaitaičio svainio kandidatūrą ir ultimatumus: „Jau žmogų „nurašė“

„Noriu susitikti su žmogumi, tiksliau susitikti fiziškai bus neįmanoma dėl to, kad aš čia, o jis – ten. Noriu išgirsti, ar tam žmogui kultūra yra tiesiog tuščias žodis, ar kažkas daugiau, ar jis turi savo kultūros plėtros viziją“, – Prezidentūros išplatintame vaizdo įraše teigė Niujorke viešintis G. Nausėda.
Savo ruožtu reaguodamas į kultūros bendruomenės ketinimus ketvirtadienį surengti protestą, šalies vadovas pažymėjo, kad nederėtų kelti ultimatumų. Be to, anot jo, I. Adomavičiaus šioms pareigoms nereikėtų „nurašyti“ su juo net nesusipažinus.
„Pasakysiu viena – jau žmogų „nurašė“ dar net nesusipažinę su juo normaliai“, – sakė prezidentas.
„Manau, neturėtume kelti šitoje sudėtingoje situacijoje, vidinėje sudėtingoje situacijoje, vieni kitiems ultimatumų. Tie ultimatumai niekur neveda. Jie tik dar labiau supriešina visus Lietuvos žmones, o to dabar mažiausiai reikia“, – pabrėžė jis.
„Nemuno aušrai“ iš socialdemokratų perėmus Kultūros ministeriją ir kandidatu pasiūlius partietį I. Adomavičių, sprendimu pasipiktinę kultūros srities atstovai bei jų palaikytojai ketvirtadienį rinksis į protestą prie Prezidentūros.
Kaip skelbta anksčiau, socialdemokratams ir „Nemuno aušrai“ apsikeitus ministerijomis, į „aušriečiams“ atitekusį kultūros ministro postą teikiamas partijos narys I. Adomavičius viešai kritikuojamas, nes jis esą neturi reikalingos patirties bei kompetencijos.
ELTA primena, kad prezidentas G. Nausėda dekretu jau buvo paskyręs naująja kultūros ministre socialdemokratę Vaidą Aleknavičienę.
Gitanas NausėdaNemuno aušrakandidatas į ministrus
Rodyti daugiau žymių