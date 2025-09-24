I. Ruginienė sureagavo į emocingą I. Adomavičiaus kalbą Prezidentūroje

„Man atrodo, kad buvo sudėlioti svarbūs akcentai: dėmesys darbuotojams, dėmesys kultūros sričiai ir tai, kad jis pasirengęs su bendruomene kalbėtis, išgirsti jų lūkesčius.
To reikalausiu ir aš iš jo, kad sprendimų priėmimuose ir pačiame darbe turi aktyviai dalyvauti ir kultūros bendruomenė. Dialogas turi būti“, – įvertino I.Ruginienė.
Paklausta, ar šis kandidatas po šios konferencijos jai dar atrodo tinkamas eiti kultūros ministro pareigas, I.Ruginienė teigė, kad kritinių dalykų nėra, o tarnybų patikrinimus jis esą jau praėjo.
„Be abejo, tam tikrus dalykus jis turės koreguoti, ir manau, kad turėsime su juo rimtai susėsti pasišnekėti“, – nurodė paskirtoji premjerė.
„Dabar būtinybės keisti kandidatą tikrai nėra, nes pradžioje reikia pasišnekėti ir išgirsti kultūros bendruomenę“, – pridūrė ji.
I.Ruginienė trečiadienį susitiks su kultūros bendruomenės atstovais, reiškiančiais pasipiktinimą dėl I.Adomavičiaus kandidatūros.
Paskirtoji premjerė aiškino, kad pirmiausiai nori juos išgirsti, ir tada ieškos geriausio sprendimo ir kompromiso.
„Gridžiu nerimą ir tikiuosi, kad tą nerimą galėsiu išsklaidyti“, – kalbėjo ji.
Atsakė į A.Zuoko pasiūlymą
I.Ruginienė sureagavo ir į Seimo nario Artūro Zuoko pasiūlymą perpirkti Kultūros ministeriją – buvęs Vilniaus miesto meras I.Ruginienei ir prezidentui Gitanui Nausėdai pasiūlė išpirkti iš „aušriečių“ šį postą už 180 tūkst. eurų.
„Kaip aš galiu reaguoti? Jeigu ponas Zuokas nori kažką nupirkti, tai čia, matyt, yra jo asmeninis pasiūlymas. Manau, kad valstybės mes negalime pardavinėti, bet turime ieškoti tokių sprendimų, kurie būtų geriausi bendruomenėms, kurios dirba tuose sektoriuose. Tą aš esu pasiryžusi daryti“, – kalbėjo I.Ruginienė.
Savo pasiūlymą A.Zuokas trečiadienį surašė socialiniame tinkle „Facebook“.
„Siūlau prezidentui ir paskirtajam ministrui pirmininkui organizuoti Kultūros ministro posto „išpirkimą“ iš Remigijaus Žemaitaičio pagal Lietuvos Respublikos politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo bei finansavimo kontrolės įstatymą. „Išpirkimo“ kaina – 180 tūkst. eurų, tai yra apytikslis kultūros ministro atlyginimas iki šios Seimo kadencijos pabaigos. Ir bet kuriai partijai didelė finansinė parama“, – paskelbė A.Zuokas.
Trečiadienį, jau po nuotolinio pokalbio su prezidentu Gitanu Nausėda, kandidatas į ministrus I.Adomavičius spaudos konferencijos metu Prezidentūroje rėžė beveik pusvalandžio kalbą, kurios metu kandidatas ir graudinosi, kalbėdamas ir apie savo senelį, ir mokytojus, ir regionų gyventojus.
Be to, kalbos metu išplūdo ir visuomenininką Andrių Tapiną.
Inga RuginienėKultūros ministerijaIgnotas Adomavičius
Rodyti daugiau žymių