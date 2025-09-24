Lrytas Premium prenumerata tik
Iš įtakingo socialdemokrato – kritika „Nemuno aušrai“ ir kandidato į ministrus performansui: „Dugnas“

2025 m. rugsėjo 24 d. 18:23
Austėja Paulauskaitė
Trečiadienio rytą Prezidentūroje surengtoje spaudos konferencijoje nuskambėję kandidato į kultūros ministrus Ignoto Adomavičiaus pasisakymai yra dugnas, sako Vilniaus rajono meras, socialdemokratas Robertas Duchnevičius.
„Kultūra tai ne vien dainos, šokiai ir t.t. Kultūra – mūsų gyvenimo, požiūrio, valstybingumo pamatas. Galime nesutarti dėl vienų ar kitų vertybinių nuostatų, tačiau dialogo pagalba kartu kuriame stiprią valstybę.
Šiandien dienos „Nemuno aušros“ kandidato į ministrus performansas yra dugnas“, – socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje trečiadienio vakarą rašė R. Duchnevičius.
„Mūsų premjerė priversta veikti ypatingai sudėtingomis sąlygomis. Kryptingai dirbanti opozicija pastiprinama koalicijos partnerių š… malimu. Kitaip po pastarojo laikotarpio to nepavadinsi.
Žinau, kad Inga padarys viską, kad šita betvarkė būtų suvaldyta, bet tai nepateisina „Nemuno aušros“ veiksmų“, – pridūrė jis.
Kaip skelbta anksčiau, kandidatu į kultūros ministrus teikiamas I. Adomavičius yra viešai kritikuojamas, esą neturi reikalingos patirties bei kompetencijos šioms pareigoms eiti.
Dėl jo kandidatūros bei dėl sprendimo Kultūros ministeriją patikėti „Nemuno aušrai“ kultūros bendruomenės atstovai ketvirtadienio rytą žada rinktis į protestą.
Savo ruožtu su juo antradienį susitikęs prezidentas G. Nausėda verdiktą dėl I. Adomavičiaus galimybių eiti ministro pareigas žada artimiausiu metu.
Robert DuchnevičIgnotas AdomavičiusLietuvos socialdemokratų partija (LSDP)
