K. Budrys su Pakistano vicepremjeru sudarė susitarimą dėl dvigubo apmokestinimo išvengimo

Kaip pranešė Užsienio reikalų ministerija (URM), susitarimas paskatins glaudesnį šalių prekybinį bendradarbiavimą ir naujų partnerystės ryšių plėtrą, ypač informacinių technologijų srityje.
Susitikimo Niujorke metu diplomatijos vadovai aptarė Pakistano siekį stiprinti ekonomines partnerystes su Europos Sąjungos (ES) valstybėmis.
Ministerijos teigimu, K. Budrys išreiškė palaikymą Pakistano pastangoms užtikrinti ekonominį ir politinį stabilumą regione, susitikime taip pat aptartos instrumentalizuotos migracijos keliamos grėsmės.