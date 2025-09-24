Lrytas Premium prenumerata tik
Lietuvos dienaAktualijos

K. Budrys su Pakistano vicepremjeru sudarė susitarimą dėl dvigubo apmokestinimo išvengimo

2025 m. rugsėjo 24 d. 16:47
Paskirtasis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys su Pakistano vicepremjeru Ishaq Dar pasirašė susitarimą dėl dvigubo apmokestinimo išvengimo.
Kaip pranešė Užsienio reikalų ministerija (URM), susitarimas paskatins glaudesnį šalių prekybinį bendradarbiavimą ir naujų partnerystės ryšių plėtrą, ypač informacinių technologijų srityje.
Susitikimo Niujorke metu diplomatijos vadovai aptarė Pakistano siekį stiprinti ekonomines partnerystes su Europos Sąjungos (ES) valstybėmis.
Ministerijos teigimu, K. Budrys išreiškė palaikymą Pakistano pastangoms užtikrinti ekonominį ir politinį stabilumą regione, susitikime taip pat aptartos instrumentalizuotos migracijos keliamos grėsmės.
Užsienio reikalų ministerija (URM)Kęstutis BudrysPakistanas

