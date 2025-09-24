Po susitikimo su I. Ruginiene – kultūros atstovų signalas: imsis visų protesto formų, brėžia raudoną liniją

„Kultūros bendruomenė išreiškė savo nerimą ir lūkesčius. Išgirdau, pasiūliau tam tikrus kompromisus. Jie sakė, kad turi sugrįžti į bendruomenę ir apsitarti“, – po trečiadienį vykusio susitikimo su kultūros bendruomenės atstovais kalbėjo I. Ruginienė.
„Kalbėjome apie tai, kad komandą, kuri galėtų būti suformuota ministerijoje, galėtume formuoti pasitarus su kultūros bendruomene, kad ateitų tie žmonės, kurie juos nuramintų ir su kuriais jie jaustųsi tikrai saugūs ir galėtų dirbti“, – pridūrė Vyriausybės vadovė.
Kultūros bendruomenė ketvirtadienį rinksis į protestą
Tuo metu kultūros atstovai sako esantys dėkingi premjerei už diskusijai skirtą laiką, tačiau tikina – protestas dėl susiklosčiusios situacijos vis tiek bus rengiamas.
„Norime padėkoti, kad (premjerė – ELTA) mums skyrė laiko pasikalbėti. Tai yra be galo svarbu. Klausimas lieka esminis – vieningo susitarimo mes neturime“, – po susitikimo kalbėjo Lietuvos šokio informacijos centro vadovė Gintarė Masteikaitė.
„Sprendimas (…), kad Kultūros ministerija atitenka „Nemuno aušrai“, yra tiesiog nepriimtinas dėl daugybės priežasčių ir dėl to, kad Lietuva ir visas pasaulis yra tam tikrame kritiniame taške. Matyt, iš moralinės ir etinės pozicijos mes turime tai atstovėti, būti stiprūs ir vieningi. Todėl norime rytoj pakviesti į mitingą (…) ne tik kultūros ir meno bendruomenę, darbuotojus, bet ir visus prijaučiančiu“, – akcentavo ji.
Žada imtis visų galimų protesto formų
Savo ruožtu Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus direktorius Arūnas Gelūnas tikina, jog jei I. Adomavičius vis dėlto būtų paskirtas ministru, kultūros bendruomenė tęstų protestus.
„Suprantame, kad šiame taške premjerė ir Vyriausybės formavimo procesai negali judėti kitaip, bet mes esame tik atstovai. Už mūsų yra daugybė tūkstančių bendruomenės narių. Savo principinės pozicijos neatšaukiame – kultūros delegavimas „Nemuno aušrai“ mums yra raudona linija“, – žurnalistams sakė A. Gelūnas.
„Bus protestai, streikai, boikotas, bus įvairios legalių protesto reiškimo būdų formos, kurios nepažeidžia įstatymų ir užtikrina Konstitucinę teisę išsakyti savo nuomonę“, – akcentavo jis.
Kaip skelbta anksčiau, kandidatu į kultūros ministrus teikiamas I. Adomavičius yra viešai kritikuojamas, esą neturi reikalingos patirties bei kompetencijos šioms pareigoms eiti.
Dėl jo kandidatūros bei dėl sprendimo Kultūros ministeriją patikėti „Nemuno aušrai“ kultūros bendruomenės atstovai ketvirtadienio rytą žada rinktis į protestą.
Savo ruožtu su juo antradienį susitikęs prezidentas G. Nausėda verdiktą dėl I. Adomavičiaus galimybių eiti ministro pareigas žada artimiausiu metu.
