Seimo rūmuose – sirena ir raginimas evakuotis: paaiškino, kas nutiko

Šiek tiek po 11 valandos, kai parlamentarai sėdi Seimo komitetų posėdžiuose, per garsiakalbius pranešta, kad reikia skubiai eiti laukan.
„Dėmesio! Dėl kilusio pavojaus pradedama pastato evakuacija. Prašome likti ramiems ir padėti tiems, kam reikia pagalbos. Eikite link pastato išorės. Greičiausias kelias išeiti iš pastato...“ – nuskambėjo toks įspėjimas.
Koks tas kelias, taip ir nebuvo įvardyta. Kaip tik tuo metu žurnalistai prie Seimo pirmininko Juozo Oleko kabineto laukė jo pasirodymo ir komentaro.
Kaip Lrytas nurodė Seimo kanceliarijos atstovė Justė Radzevičiūtė-Laugalienė, pranešimas tebuvo testas. Parlamentarai apie tai žinojo, todėl ir nekilo panika, niekas pastato nepaliko.
„Šią savaitę Seimo rūmuose vyksta priešgaisrinės sistemos testavimo darbai, todėl retkarčiais gali pasigirsti tam tikri signalai. Seimo kanceliarija ir Seimo nariai buvo įspėti apie tai pirmadienį“, – paaiškino ji.
