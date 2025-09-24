TTK: siūlymas atidėti partnerystės instituto įsigaliojimą prieštarauja Konstitucijai

Apsvarstę Seimo kanceliarijos Teisės departamento pastabas, už tokią išvadą trečiadienį balsavo 6 komiteto nariai, prieš buvo parlamentaras Ignas Vėgėlė, susilaikė Seimo narė Agnė Širinskienė.
TTK preliminariai nustatė, kad siūlymas atidėti partnerystės instituto įsigaliojimą „prieštarauja Konstitucijai, konstituciniams teisinės valstybės ir atsakingo valdymo principams“.
Beje, tai jau antras neigiamas šios iniciatyvos įvertinimas. Birželio pabaigoje praktiškai analogiškoje iniciatyvoje TTK irgi įžvelgė galimą prieštaravimą Konstitucijai, tačiau šį kartą jie vertino iniciatorių patobulintą CK pataisų versiją.
Projekto autorius komiteto posėdyje atstovavusi Seimo „valstietė“ Ligita Girskienė tvirtino, kad prieštaravimo Konstitucija nemato. Jos teigimu, siekiama išvengti susiklosčiusios situacijos, kai teismai, priimdami nutartis dėl partnerystės registravimo, tarsi nurodinėja politikams, kaip sureguliuoti šį klausimą.
„Šiuo pakeitimu siekiame įstatymo leidybą sugrąžinti Seimui. Mes esame pastatyti į tokią padėtį, kad turėsime vadovautis teismų praktika, reglamentuodami partnerystę. Manau, kad tai ydinga praktika, todėl norėčiau, kad klausimas dėl partnerystės grįžtų į Seimą, o ne į teismą“, – sakė L. Girskienė.
Seimo teisininkai dėl pasiūlyto projekto dar vasarą išdėstytos savo pozicijos nekeičia. Jų nuomone, siūlymas iki 2026 m. liepos 1 d. sustabdyti CK normų dėl bendro gyvenimo neįregistravus santuokos taikymą prieštarauja Konstitucijos nuostatoms.
„Šiuo projektu, kaip ir anksčiau pateiktais projektais, siūloma grįžti į tokią teisinę padėtį, kai teisiniu reguliavimu nebūtų užtikrinta jokia santuokos nesudariusių asmenų porų teisinė apsauga, t. y., į tokią pat padėtį, kokią Konstitucinis Teismas (KT) 2025 m. balandžio 17 d. nutarime įvertino kaip pagal Konstituciją netoleruotiną“, – sakė Teisės departamentui atstovavusi Milda Masteikienė.
Pasak Seimo teisininkų, KT neatidėjo savo oficialaus nutarimo paskelbimo, „atsižvelgęs į nepagrįstai ilgai, daugiau nei 24 metus, trukusį įstatymų leidėjo neveikimą, dėl kurio buvo paneigti asmenų teisėti lūkesčiai, kad partnerystės santykių teisinis reguliavimas bus pradėtas taikyti“.
Anot M. Masteikienės, KT nesuteikė įstatymų leidėjui papildomo laiko teisinio reguliavimo spragoms pašalinti, įvertinęs teismų galimybę šias spragas užpildyti ad hoc. Kaip pažymima Teisės departamento išvadoje, KT siekė nedelsiant užtikrinti realią teisinę galimybę santuokos neįregistravusių bendrai gyvenančių asmenų poroms pasinaudoti bent ribota jų interesų teisine apsauga, įtvirtinta CK.
Todėl projektu teikiamas siūlymas iki 2026 m. liepos pradžios netaikyti CK normų dėl bendro gyvenimo neįregistravus santuokos, anot Teisės departamento, vertintinas kaip priešingas KT nutarimo prasmei.
Kaip ELTA jau skelbė, CK pataisas inicijavo Nacionalinio susivienijimo narys Vytautas Sinica, „valstietė“ Ligita Girskienė, konservatorius Kazys Starkevičius. Iniciatyvą yra pasirašę 57 Seimo nariai.
Vėliau iniciatoriai įregistravo patobulintą projektą, siūlantį kodekso normų dėl partnerystės netaikyti iki 2026 m. liepos 1 d. Jų teigimu, šis terminas reikalingas, siekiant Seimui galutinai nuspręsti dėl partnerystės reglamentavimo.