Ukrainos pabėgėliams iki 2027 m. pavasario pratęsta laikinoji apsauga

Tokį sprendimą Ministrų kabinetas patvirtino trečiadienį vykusio posėdžio metu, atsižvelgdamas į liepos mėnesį Europos Sąjungos Tarybos priimtus sprendimus.
Pagal ankstesnį Vyriausybės nutarimą, laikinoji apsauga Ukrainos piliečiams galiojo iki 2026 m. kovo 4 d., dabar šis terminas nukeltas dar metams.
VRM nurodo, kad Migracijos departamentas kasdien registruoja apie 30–40 naujų prašymų išduoti leidimą laikinai gyventi Lietuvoje laikinosios apsaugos pagrindu. Patvirtinus pakeitimus, ukrainiečiams bus išduodami ilgiau galiojantys leidimai. Viliamasi, kad tai leis sumažinti administracinę naštą ir krūvį Migracijos departamentui.
2025 m. rugsėjo duomenimis, Lietuvoje galiojančius leidimus gyventi laikinosios apsaugos pagrindu turėjo per 47 tūkst. asmenų.
Tęsiantis Rusijos karui, anksčiau ukrainiečiams laikinoji apsauga buvo pratęsta iki 2026 m. kovo 4 d.
Lietuvoje bus teikiamos reabilitacijos ir psichiatrijos paslaugos į Rusiją prievarta išgabentiems Ukrainos vaikams
Nutarimo projektu Vyriausybė taip pat pritarė siūlymui sudaryti galimybę Lietuvoje teikti reabilitacijos bei psichiatrijos paslaugas ukrainiečių vaikams, kurie prievarta buvo išgabenti į Rusiją ir vėliau buvo grąžinti į tėvynę.
VRM teigimu, Ukrainos vaikai ir paaugliai būtų gydomi vaikų stacionarinės medicininės reabilitacijos paslaugas teikiančiose įstaigose, jose būtų apgyvendinami ir nepilnamečius iš Ukrainos lydintys asmenys.
Skaičiuojama, kad Lietuva per metus galėtų priimti apie 150 nepilnamečių ir juos lydinčiųjų – tai pareikalautų apie 400 tūkst. eurų.
30 nepilnamečių ir juos lydinčiųjų žadama priimti dar šįmet – jiems reikalingų paslaugų išlaidoms numatoma preliminari 100 tūkst. eurų suma.