„Scanorama“ paskelbė atsisakanti G. Nausėdos globos

2025 m. rugsėjo 25 d. 16:54
Europos kino festivalis „Scanorama“ pranešė atsisakantis prezidento Gitano Nausėdos globos šiam į kultūros ministrus patvirtinus Ignoto Adomavičiaus kandidatūrą.
„Scanorama“ atsisako Prezidento Gitano Nausėdos globos. Kultūros bendruomenė šiandien protestuoja prieš sprendimą Kultūros ministeriją patikėti politinei jėgai, nesuderinamai su demokratinėmis vertybėmis ir pagarba kultūrai. Protestas liudija, kad kultūros žmonių balsas buvo ignoruotas.
„Scanorama“ negali likti nuošalyje. Festivalis visada rėmėsi tikėjimu, kad kinas yra daugiau nei pramoga – jis ugdo visuomenės jautrumą, formuoja kritinį mąstymą, saugo atmintį ir stiprina atsparumą.
Prezidento globos vardas, kuris buvo suteiktas „Scanoramai“, mums nėra tik tuščias formalumas. Jis reiškia tikrą kultūros palaikymą, įsipareigojimą kūrėjams ir bendruomenei. Kai šio įsipareigojimo nelieka, globa praranda savo prasmę“, – feisbuke pranešė festivalio atstovai.
Jų teigimu, atsisakydama prezidento globos, „Scanorama“ renkasi ištikimybę savo vertybėms ir žmonėms, kurie šiandien gina kultūros ateitį Lietuvoje.
Dėl sprendimo Kultūros ministeriją atiduoti į „Nemuno aušros“ rankas ir šių pasirinkto kandidato į ministrus prie Prezidentūros ketvirtadienį vyko kultūros bendruomenės atstovų protesto akcija.
I.Adomavičius ketvirtadienį po priesaikos Seime oficialiai tapo kultūros ministru.
