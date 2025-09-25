D. Jauniškis apie NATO oro policijos misijos modelio pokyčius: „Mes esame arti“

„Palaukime truputį. Diskusijos vyksta, kai tik bus rastas konsensusas – bus pereita ir prie to. Mes esame arti“, – „Žinių radijui“ teigė D. Jauniškis.
„Ką aš girdžiu Atlanto taryboje – visi puikiai suprantame kokiame pavojingame pasaulyje mes gyvename ir kaip neatsakingai elgiasi Rusija. Tas konsensusas tikrai bus ir bus pakankamai greitai“, – akcentavo jis.
ELTA primena, kad 2023 m. Vilniuje vykusio NATO viršūnių susitikimo metu buvo priimtas sprendimas, dėl NATO integruotos oro ir priešraketinės gynybos pajėgumo Baltijos šalyse reikalingumo. Žengiant link šio modelio įgyvendinimo praėjusiais metais Lietuvoje kovinio rengimo periodui „Baltic Connection 24“ buvo dislokuota Nyderlandų antžeminė ilgojo nuotolio oro gynybos sistema „Patriot“.
Tuo metu NATO oro policijos misija Baltijos šalyse siekiame užtikrinti saugią Aljanso oro erdvę. Ši misija yra kolektyvinė ir apima nuolatinį – 24 valandų per parą, 365 dienų per metus – naikintuvų ir įgulų reagavimą į galimus pažeidimus.
NATO šalys pradėjo siųsti savo karius ir naikintuvus saugoti Baltijos šalių oro erdvę nuo 2004 metų kovo mėnesio, kai Lietuva, Latvija ir Estija tapo NATO narėmis. Nuo to laiko NATO oro policijos misiją Baltijos valstybėse vykdė jau 17 sąjungininkių. Vengrijos ir Ispanijos kontingentų misija bus 69-ioji nuo jos vykdymo pradžios 2004 metais.